Fim de ano é hora de “fazer uma fezinha” para aqueles que sonham em começar 2019 com muito dinheiro no bolso. A Mega-Sena da Virada já está acumulada em R$ 280 milhões e, em Belo Horizonte, os apostadores enchem as casas lotéricas. Com essa quantia é possível comprar duas ilhas particulares com iates de luxo para curtir a vida tomando 35 milhões de garrafas de cerveja, acompanhadas de 140 milhões de pães de queijo.

O prêmio será sorteado no dia 31 de dezembro, às 20 horas, mas desde o início da semana as pessoas já aproveitam o tempo livre para jogar. Até quem não é muito de fazer apostas se rende à possibilidade de levar uma bolada tão alta, como o analista financeiro Moisés de Oliveira, de 26 anos. “Não tenho o costume de participar de sorteios, mas é muito dinheiro. No mínimo iria mudar de país se ganhasse”, conta.

Já a mestranda Luciana Duarte, de 28 anos, pensa em adotar o comportamento mais discreto possível se for a grande vencedora. “Vou aplicar o dinheiro, fazer ele render o máximo e deixar quieto para as pessoas não perceberem”, afirma. Caso leve o prêmio e resolva aplicar na poupança, Luciana conseguirá ganhar mais de R$ 1 milhão por mês só em rendimentos.

Profissionalização

Ainda que muitos dos apostadores da Mega da Virada façam os jogos somente uma vez por ano ou esporadicamente, algumas pessoas dedicam tempo para estudar os números com mais chances de sair. Assim, é possível ter palpites mais acertados, como explica a gastrônoma Larisse Martins, de 24 anos. Há dois ela é apostadora fiel da Mega-Sena e da Lotofácil.

“Já teve jogo que estudei por seis meses para chegar nos números finais, montei tabelas no Excel e tudo. Pesquiso em vários sites quais são as probabilidades de determinados números saírem, alguns são mesmo melhores que os outros”, diz. Ela nunca ganhou grandes quantias, mas garante que já fez bons jogos sem os protocolar nas lotéricas.

Este ano, Larisse ainda está estudando a jogada e confessa que tem medo de ter tanto dinheiro na conta. “O prêmio dessa vez é muito alto, acho que subiria a minha cabeça. Ia viajar, sair do país para amenizar a situação de ter ganhado um valor tão alto, depois ia ajudar minha família, pagar meus estudos, investir o dinheiro, abrir meu próprio negócio”, planeja.

Como apostar

Os jogos para a Mega da Virada começaram em 21 de dezembro e vão até o último dia de 2018. É possível apostar em qualquer casa lotérica do país e também no Portal Loterias Online. O prazo para fazer as apostas termina no dia 31, às 16h ( horário de Brasília).

As apostas simples custam R$ 3,50 e são sorteados seis números, mas é possível fazer até 15 jogos. Caso apenas uma pessoa tenha adivinhado os valores, ela levará, sozinha, a quantia para a casa. Mas, se existirem palpites idênticos, os R$ 280 milhões serão divididos entre os vencedores. Caso ninguém acerte, o prêmio será rateado entre aqueles que acertaram a quina (cinco números) e assim por diante.

Também é possível fazer um bolão. Nessa modalidade as cotas são divididas, com máximo de duas e mínimo de cem, e o menor valor é de R$ 10. As cotas, no entanto, devem custar, cada uma, R$ 4 ou mais. O sorteio será transmitido pela TV Globo, a partir das 20 horas da véspera de Ano Novo.