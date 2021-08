As inscrições para o processo seletivo de estágio do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais (MPT-MG) se encerram nesta segunda-feira (2). As oportunidades são para estudantes do ensino superior com atuação em diversos municípios do Estado.

Na sede da instituição, em Belo Horizonte, há vagas para estudantes de Direito; Administração/Gestão Pública; Arquitetura/Urbanismo; Biblioteconomia; Ciência da Computação/Tecnologia da Informação; Ciências Contábeis; Engenharia Civil e Jornalismo.

Nas procuradorias do trabalho dos municípios de Coronel Fabriciano, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Patos de Minas, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Uberlândia e Varginha, as vagas são apenas para estudantes de Direito.

A bolsa mensal é de R$ 850, mais auxílio-transporte. O estagiário terá que cumprir jornada de 20 horas semanais. Os interessados poderão se inscrever até as 23h59, gratuitamente, no site do MPT, preenchendo a ficha de inscrição com as informações solicitadas.

Para a confirmação da inscrição, o estudante deverá anexar, de forma digitalizada, os documentos listados no edital. Somente poderão concorrer às vagas os alunos regularmente matriculados nas instituições de ensino conveniadas com o MPT em Minas.

As vagas são de início imediato. Os contratos são para um ano de estágio, mas podem ser prorrogados por até dois anos.

Provas

As provas serão aplicadas em ambiente virtual, por meio de plataforma a ser indicada. Os interessados deverão atender aos requisitos listados no edital, dentre eles: ter um computador desktop ou notebook com acesso à Internet; utilizar, necessariamente, o sistema operacional Windows 7 ou superior (preferencialmente Windows 10) e o navegador de Internet Google Chrome ou Microsoft Edge Chromium; possuir microfone, alto-falantes e webcam, conectados ou integrados ao dispositivo, funcionando corretamente, todos previamente testados e ajustados antes do horário de início da prova. Não será admitido o uso de headsets e fones de ouvido.

São reservadas 10% das vagas para candidatos com deficiência, 10 % para os participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais e 30% das vagas para negros.

