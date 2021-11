Para incentivar a vacinação em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, o prefeito da cidade, Luís Eduardo Falcão (Podemos), lançou um desafio inusitado. O jovem de 14 anos que enviar a foto mais criativa sendo imunizado contra a Covid-19 vai ganhar um café com pamonha na sede da prefeitura com o dirigente.

Meus sobrinhos de 14 anos:

A vacina de vocês tá chegando! Segunda-feira vamos começar a imunizar vocês, e lanço aqui e no insta um desafio: a melhor foto (vale fantasia, placa, etc! Usem a criatividade!) vai tomar um café e comer pamonha comigo lá no gabinete. Bora vacinar! 💉🐊 — Luís Eduardo Falcão (@falcaopatos) November 10, 2021

Na publicação, quem já se vacinou e não teve a oportunidade de tomar um café “com o tio” brincou com o fato de não poder participar: “Engraçado, tenho 72 anos, e quando fui vacinada não recebi convite para ir comer pamonha no gabinete do Sr.Prefeito”, questionou uma munícipe. “Covardia Falcão, vacinei já tem um tempo e você lança agora o convite?”, comentou outro.

Apesar de o prefeito ter dito que a vacinação começa na segunda-feira, de acordo com o calendário divulgado pela cidade, a imunização para pessoas com 14 anos começa já neste domingo (14) para jovens com nomes de A até M. Na segunda (15), de N até Z, completando a convocação para a faixa etária.

Leia mais:

Minas registra 930 casos e 29 mortes por Covid-19 em 24 horas

Uso da máscara de proteção contra a Covid deve ser flexibilizado 'em breve', diz Zema

Caminhão é apreendido pela décima vez transportando cerveja sem nota fiscal