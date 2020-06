Bares, restaurantes, clubes e lojas de roupas que estão fechados em Belo Horizonte há 85 dias, por causa da pandemia do novo coronavírus, continuam sem previsão de reabertura. Nesta sexta-feira (12), a prefeitura adiou a terceira fase da flexibilização do comércio e informou que todos esses setores continuam impedidos de funcionar na cidade.

Ao fazer o anúncio, o prefeito Alexandre Kalil destacou que o aumento no número de casos da Covid-19 impediu que a cidade fosse totalmente aberto. “Conseguimos uma vitória em não voltar atrás. Vamos manter a cidade como está hoje”, disse.

Quarentena

O distanciamento social em BH foi recomendado no dia 18 de março e, dois dias depois, a prefeitura determinou o fechamento de todos os serviços considerados não essenciais.

A prefeitura de BH manteve a flexibilização no mesmo patamar definido na semana passada

As lojas da capital permaneceram fechadas por 66 dias, quando no dia 25 de maio a metrópole deu início à primeira fase da flexibilização gradual do comércio. Salões de beleza, lojas de cosméticos, brinquedos, veículos automotores e até shoppings populares puderam reabrir as portas.

Duas semanas depois, foi a vez de lojas de calçados, armas, acessórios e artesanatos receberem o aval do executivo para retomar o funcionamento. Com a segunda fase da flexibilização, 92% dos empregos da cidade ficaram ativos e 824 mil pessoas puderam circular pelo município.

Mesmo liberando grande parte do comércio, a prefeitura destacou que o isolamento social permanece no município. Os moradores só devem sair para o essencial, mas o que se viu na cidade nos últimos dias, especialmente na região central, foram ruas cheias, ônibus com aglomeração e pessoas desrespeitando o distanciamento social.

O chefe do executivo destacou que entende o drama dos comerciantes impedidos de funcionar, mas frisou que a vida vem em primeiro lugar. “Começamos a negociar com todos os setores da economia”.

Atualmente, a capital tem 3.028 casos confirmados do novo coronavírus, com 66 mortes. A ocupação dos leitos de UTI, conforme o prefeito, está em 72%.

Leia mais:

Minas registra novo recorde de casos de Covid em 24 horas; total de infectados supera 20 mil

Pesquisa da UFMG e outras três instituições vai analisar sonhos dos brasileiros durante a pandemia

Covid-19 é cinco vezes mais mortal entre os idosos em Minas