Depois da Justiça derrubar a liminar que permitia a venda de bebidas alcoolicas em bares e restaurantes da capital mineira, agentes da Subsecretaria de Fiscalização (Sufis) da prefeitura de Belo Horizonte intensificaram a fiscalização aos estabelecimentos. De acordo com a PBH, de sexta-feira até a manhã deste domingo (13), quatro bares foram interditados por descumprirem os decretos e normas de funcionamento durante a pandemia do novo coronavírus. A PBH não informou os locais aonde funcionam os estabelecimentos fechados. A Sufis informou também que nenhuma multa foi aplicada pelos agentes nos últimos três dias.

Segundo a PBH, um total de 600 pessoas da Sufis estão realizando fiscalização diária nos bares e restaurantes. Guardas municipais também estão sendo deslocados para as ações de fiscalização para autuar os estabelecimentos que descumprirem os protocolos sanitários. Além disso, a PBH também informou que as equipes de fiscalização reitera que já intensificou a fiscalização e aumentou as equipes volantes, compostas por fiscais, agentes de campo e guardas municipais, para autuar os estabelecimentos que descumprirem os protocolos sanitários. Além disso, as equipes da prefeitura estão monitorando a realização de festas clandestinas programadas em redes sociais.

Um de 194 estabelecimentos já foram fechados pelos fiscais da PBH desde o dia 19 de março na capital. De acordo com a prefeitura, quase seis mil vistorias foram realizadas neste período e 24 multas foram aplicadas pelo descumprimento das normas sanitárias.