Nesta segunda-feira (21), às 0h32, teve início o inverno no hemisfério sul, onde está boa parte do Brasil – exceto partes do Amazonas, Pará e quase a totalidade de Roraima e Amapá, que ficam no hemisfério norte. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fim da estação será às 16h21 do dia 22 de setembro.

Ainda segundo o Inmet, o inverno é marcado por ter o dia com menor duração - e noites mais longas - no hemisfério sul. Isso ocorre porque a incidência de radiação solar é menor do que no hemisfério norte.

Em Belo Horizonte, as pessoas já estão tirando o casaco do armário

O inverno corresponde ao auge da estação seca e, portanto, o período menos úmido do ano em Minas Gerais. A previsão é de poucas chuvas, madrugadas mais frias e elevação na temperatura durante o dia, conforme explica a meteorologista Anete Fernandes, do Inmet.

Ainda segundo a meteorologista, como consequência da chegada da estação, a partir de julho teremos índices de umidade inferiores a 30% em quase todas as regiões mineiras, além da piora da qualidade do ar devido ao clima seco.

Com essa alteração, é importante ficar alerta para evitar o ínicio e a propagação de incêndios que podem começar com uma bituca de cigarro ou até mesmo com o hábito de queimar lixo que algumas pessoas têm.

Ao longo da semana

Segundo Anete, o início da semana terá dias mais quentes. A partir de quarta-feira, uma massa de ar frio e úmido tende a baixar a temperatura no estado. Confira a previsão completa neste link.

Os belo-horizontinos já estão sentindo a queda na temperatura e tiraram os casacos do armário nesta manhã. Veja a galeria:

