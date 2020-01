A Região Metropolitana de Belo Horizonte deve receber mais volumes elevados de chuva a partir desta quarta-feira (22). Até sábado, a previsão é de até 250 mm de precipitações, com possibilidades de chuvas mais fortes no período noturno e de madrugada e tempestades concentradas, que podem gerar até 100mm de chuva em um espaço de 24 horas.

Em função disso, a Defesa Civil de Minas Gerais se reuniu com as coordenadorias municipais de 13 prefeituras da RMBH para traçar estratégias de coordenação de resposta a emergências no período, além de órgãos estaduais como Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, dentro do trabalho já desenvolvido no gabinete de crise formado em outubro, e vigora até março, em função dos períodos de chuva.

Defesa Civil do estado se reuniu com coordenações municipais para traçar estratégias emergenciais até sábado

"Estabelecemos essa força tarefa para o acompanhamento desse fenômeno, que não é estático, é dinâmico, que deve gerar um volume grande de chuva de hoje até sábado, para gerarmos um alinhamento entre municípios e órgãos e deixar um alerta, e não virar pânico", disse o Chefe do Gabinete Militar do Governador e Coordenador Estadual de Defesa Civil/MG, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues.

A meteorologista do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), Laís Alves Santos, explicou que essas chuvas mais intensas são resultado de um sistema de baixa pressão que vem do litoral da região Sudeste, deve atingir ainda nesta quarta as regiões da Zona da Mata, Vale do Rio Doce e parte da RMBH, se estendendo para oeste até o Triângulo Mineiro, é estacionar em toda essa porção até domingo. "Essa ACAS (Água Central do Atlântico Sul) é conhecida por provocar acumulados expressivos de chuva em um período longo de tempo”.

A meteorologista do Igam garantiu que não é uma chuva fora do comum e que já Minas já registrou índice maior que os 100mm diários que podem cair sobre a região. Ela disse que o estado já 450 mm de chuvas somadas até 20 de janeiro, 30% a mais do que a média pluviométrica de 329 mm para janeiro, que provavelmente será duplicado até o final desta semana.