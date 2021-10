Com o aumento no fluxo de veículos nas rodovias federais que cortam Minas Gerais durante o feriado prolongado de Finados, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai intensificar as ações de fiscalização a partir desta sexta-feira (29).

De acordo com a PRF, na Operação Finados 2021, o trabalho será dividido em três frentes: prevenção para a diminuição da gravidade dos acidentes; em uma resposta rápida para garantir fluidez ao trânsito; e no combate às infrações de trânsito, como as ultrapassagens indevidas e proibidas, dirigir sob influência de álcool e dirigir com velocidade incompatível.

A corporação orienta que, para uma viagem segura, é importante ficar atentos às condições do veículo e aos equipamentos obrigatórios, principalmente estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além de ficar focado na estrada.

Neste feriadão não haverá restrição para circulação de veículos. O término da operação está previsto para as 23h59 de terça-feira (2).

