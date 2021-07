A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na madrugada desta terça-feira (6), 46 caixas contendo aproximadamente 1.100 litros de óleos lubrificantes diversos. A ocorrência foi na BR 262, altura de Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Três suspeitos de 27, 28 e 29 anos foram presos.

Carga apreendida durante a abordagem

Segundo a corporação, um veículo com as luzes traseiras apagadas motivou a abordagem durante o patrulhamento tático.

Ao visualizar o interior do automóvel, foram encontradas diversas caixas de óleo automotivo - algumas estavam lacradas. Os policiais questionaram a procedência da carga, e o suspeito disse que havia sido comprada momentos antes, em um posto de combustível. Mas ele não tinha nota fiscal e não sabia quem havia vendido.

Enquanto o guincho acionado pela PRF embarcava o automóvel, um veículo freou bruscamente no local aparentando reconhecer o que estava sendo removido.

Os policiais seguiram para realizar a abordagem e constataram também que o interior do veículo estava com a mesma carga de óleo automotivo, além de um alicate tesoura corta-vergalhão - comumente utilizado no rompimento de cadeados de veículos de carga - .

Veículos tinham a mesma carga de óleo lubrificante

Durante revista, foi localizado no bolso do condutor a chave do primeiro veículo abordado, demonstrando que estavam juntos na empreitada.

Na manhã desta segunda-feira, a PRF localizou o veículo que teve a carga roubada. Ele estava em Igaratinga, mas o condutor nem percebeu o furto.

Os suspeitos, juntamente com a carga roubada, foram encaminhados à Polícia Civil.

