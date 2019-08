As ligações indevidas de telemarketing a consumidores mineiros vão custar quase R$ 10,5 milhões à Vivo, condenada pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-MG) ao pagamento da quantia por desrespeitar o pedido de bloqueio dos consumidores.

Segundo o que apurou o órgão, a operadora continuou fazendo ligações de cunho publicitário às pessoas mesmo elas estando cadastradas no Sistema de Bloqueio de Telemarketing do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Para a promotora Andréia Figueiredo, que atua no caso, está havendo um completo desprezo por parte da operadora à vontade do cliente que se cadastrou no sistema de não receber ligações. Segundo ela, o Procon-MG vem combatendo a prática através de multas.

Além do processo que condenou a Vivo, outros 272 procedimentos foram instaurados para apurar o descumprimento da lista de bloqueio de telemarketing por parte de diversas empresas. Desse total, a maioria se refere a operadoras de telefonia. Em segundo lugar, está o setor bancário e o restante dos procedimentos está pulverizado em diversas áreas.

Entre as empresas de telecomunicações investigadas pelo Procon-MG sobre esse assunto, a Vivo é a que tem mais procedimentos relacionados, com 72.

A reportagem entrou em contato com a operadora e aguarda retorno.

Bloqueio

Embora funcione de maneira similar, o Sistema de Bloqueio de Telemarketing do MPMG é diferente do lançado em julho pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

No sistema do MPMG, os interessados devem se cadastrar através deste link. Após o cadastro, é necessário esperar 30 dias para que todas as empresas estejam proibidas. O bloqueio não inclui as entidades filantrópicas nem as empresas expressamente autorizadas pelo consumidor a fazer ligações de cunho publicitário.

Apenas números de telefone registrados em Minas Gerais podem ser cadastrados na Lista Antimarketing. O cadastro é válido por um ano e é necessário revalidá-lo ao final desse prazo.

Com MPMG