A unidade do Programa Estadual de Defesa do Consumidor (Procon), do BH Resolve, no centro de Belo Horizonte, estará fechada nos dias 4, 5 e 6 de junho. Durante estes três dias, os atendentes do órgão farão um treinamento com especialistas do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Consumidores que precisarem de atendimentos do Procon estes dias deverão procurar os outros postos, que estarão funcionando nos horários habituais. As unidades ficam na Assembleia Legislativa (rua Rodrigues Caldas, 30, Santo Agostinho), no Barreiro (rua David Fonseca, 1.147, Milionárias) e na Câmara Municipal (avenida Churchill, 505). Não haverá reforço nestes locais.

No Barreiro e na Câmara, o atendimento inicia às 8h e vai até às 16h30 e às 17h, respectivamente. Em ambos, o atendimento é presencial e acontece por ordem de chegada e com senha. Já na Assembleia, é necessário que o interessado, antes, faça o agendamento online do atendimento no endereço eletrônico do órgão. Clique aqui para agendar.

Treinamento

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, os atendentes do BH Resolve farão um treinamento na Escola Estadual de Defesa do Consumidor (EEDC), do Procon. Lá, os servidores vão estudar atualizações na legislação e jurisprudências na área de atendimento ao consumidor, além de aprender sobre uniformizações de fluxos e procedimentos.

Mesmo durante o período de suspensão das atividades, usuários que quiserem agendar atendimentos no Procon do BH Resolve podem fazer o procedimento normalmente no endereço eletrônico da Prefeitura, clicando aqui.

