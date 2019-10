A Lojas Americanas está selecionando profissionais para atuar em unidades de Minas Gerais: há vagas para lojas nas cidades de Frutal, no Triângulo, Cambuí, no Sul de Minas, e Campo Belo, no Centro-Oeste do Estado. Os candidatos precisam ter ensino superior completo, concluído em até dois anos.

Além da formação, a empresa pede que os candidatos tenham identificação com o varejo, boa comunicação, dinamismo, proatividade, capacidade de liderança e alto nível de responsabilidade. O processo seletivo envolve, além das entrevistas, provas de português e matemática.

No cargo, o empregado vai ter que atingir metas diariamente. Os benefícios, além do salário — que não foi revelado pela companhia —, são vale transporte, vale refeição, plano de saúde e odontológico.

Quem for contratado também terá direito a descontos em academias, instituições de ensino e em compras em unidades da Lojas Americanas e de outras marcas da rede.

Interessados devem enviar currículo para o e-mail: gente.lasa9@lasa.com.br. O período de inscrições não foi informado pela companhia, então é bom se antecipar.