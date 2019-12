Um professor de educação física de 25 anos foi preso nessa segunda-feira (16) em Poços de Caldas, no Sul de Minas, suspeito de exigir dinheiro de uma jovem de 26 para não divulgar um vídeo íntimo dela.

A prisão em flagrante aconteceu no dia em que o prazo imposto pelo suspeito venceu. As ameaças começaram no sábado (14), quando o homem entrou em contato e exigiu R$ 2 mil para manter o vídeo em segredo. Durante as conversas, o suspeito teria falado com a mulher que foi contratado pelo ex-companheiro dela para realizar o "serviço" e que receberia R$ 1,2 mil. "O investigado estava exigindo um valor maior da vítima, alegando que não entregaria o material para o ex-marido", conta o delegado Cleyson Brene

A mulher procurou a delegacia no dia seguinte, quando foi feito o pedido de medida protetiva. No entanto, a moça continuou recebendo as mensagens, inclusive, momentos antes da prisão, o investigado havia feito outro contato com a vítima para intimidá-la.

Ao ser preso, o suspeito confirmou a autoria das mensagens, mas disse se tratar de brincadeira e que desmentiria a conversa ainda nessa segunda. Ele negou, ainda, envolvimento do ex-companheiro e falou que não o conhecia.

O celular do investigado foi apreendido pela PCMG e, conforme adianta o delegado, os próximos levantamentos visam identificar se há realmente a participação do ex-marido. Também será apurado se ele chegou a divulgar as imagens e se há outras possíveis vítimas. "É muito importante que as vítimas procurem a delegacia de polícia. As informações são sigilosas e de fundamental importância para que possamos coibir essa prática criminosa", ressalta.