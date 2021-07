O Programa de Liderança para a Retomada Econômica (LRE) do Governo de Minas está com inscrições abertas, até 21/8, para sua quinta turma. A iniciativa, lançada em novembro, tem como propósito auxiliar os prefeitos eleitos em 2020 na condução de políticas econômicas que levem seus municípios a recuperar as perdas ocasionadas pela pandemia da Covid-19.



O programa do Governo de Minas, conduzido por meio da Fundação João Pinheiro (FJP) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), em parceria com a Agência Metropolitana de Belo Horizonte e da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Indi), já atendeu mais de 80 municípios desde a primeira turma.

A estratégia permite a preparação de lideranças locais e regionais para processos como atração de novos investimentos, desenvolvimento de negócios, geração de empregos e fomento ao empreendedorismo

​Os participantes são selecionados pela Fundação João Pinheiro a partir de uma avaliação de critérios técnicos, sociais e econômicos dos municípios mais afetados pela pandemia em Minas Gerais. As aulas são on-line e acontecem sempre em dois finais de semana, em período integral, totalizando 28 horas de formação para as lideranças e oito horas de oficinas com as equipes municipais. Ao longo de 2021, serão capacitadas seis turmas, totalizando 300 lideranças de 150 cidades.



Na prática



Ao longo do programa, os participantes são estimulados a desenvolver comportamentos e a utilizar técnicas de liderança para mobilizar esforços e recursos de forma assertiva para ampliar a capacidade de recuperação econômica.



De acordo com o subsecretário de Desenvolvimento Regional da Sede, Douglas Cabido, no atual momento econômico, é imprescindível a participação dos municípios no Programa de Liderança para a Retomada Econômica.



“Com o vislumbre do fim da pandemia, com a aceleração da vacinação, agora é, de fato, o momento de olhar para frente. O curso já está chegando a quase cem prefeituras atendidas, com muitos resultados. Os participantes têm acesso a um ferramental importantíssimo de possibilidades para o desenvolvimento econômico, a melhoria do ambiente de negócios e a atração de investimentos. Tudo para tornar a cidade mais atrativa do ponto de vista de novos negócios”, avalia.



O LRE também aborda formas de criação e implementação de ações para a retenção e a expansão de negócios, além de métodos de utilização dos instrumentos de planejamento urbano para alavancar o desenvolvimento econômico local.



Participante da terceira turma do LRE, o diretor de Indústria, Comércio e Serviços da Prefeitura de Congonhas, Geordane Silva, destaca o privilégio de conviver com pessoas determinadas a criar meios para transformar as cidades mineiras. “Meu maior desafio em 2021 é buscar soluções que fortaleçam a economia, gerando emprego e renda e revertendo as consequências da pandemia", observa.



Silva destaca que o programa me lhe deu, além de propósito, outra ferramenta fundamental para a boa política: conhecimento baseado em evidências."Conheci ações inovadoras e já testadas de políticas públicas que realmente geram bons resultados", destaca. "Agora me sinto mais preparado para construir a Congonhas que merecemos”, completa.



Mais informações sobre o LRE: clique aqui.



(*) Com informações da Agência Minas



