Um projeto de lei enviado pela Prefeitura de Belo Horizonte à Câmara de Vereadores da capital quer permitir a concessão do serviço de limpeza urbana à iniciativa privada. A proposta recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça da Casa nesta semana e, assim, a pauta deve passar por outras comissões até chegar a plenário, onde deve ser votada pelos parlamentares. Tendo em vista a proximidade do recesso de fim de ano, o projeto só deve ir à votação no ano que vem.

O projeto, assinado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD), foi enviado em 6 de novembro ao legislativo e prevê a concessão de serviços como limpeza, roçada, varrição e lavação de vias públicas, coleta, transbordo e transporte de resíduos.

O objetivo da proposta, segundo o prefeito, é viabilizar investimentos em infrestrutura e melhorar a qualidade do serviço para os belo-horizontinos. Na mensagem à presidente da Câmara, Nely Aquino (PRTB), Kalil destaca a vigência atual de contratos com empresas prestadoras de serviços de limpeza urbana, celebrados pela Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) do município, e afirma que a forma de pagamento pelos serviços não é adequada.

Tanto a prefeitura quanto a SLU foram procuradas para comentar o projeto, mas informaram que não se manifestarão sobre um projeto em andamento.

Limpeza Urbana em BH

Segundo dados da SLU, são coletadas diariamente 2,8 mil toneladas de lixo na capital mineira, valor que abarca tanto a coleta domiciliar quanto de vias públicas. A varrição dos garis é feita em 95% das vias urbanas e recolhe 26 mil cestos de lixo diárias.

A autarquia ainda é responsável por serviços como limpeza de córregos, capina, coleta seletiva e de resíduos de construção.