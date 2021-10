O Dia das Crianças, celebrado nesta terça-feira (12), será de muita solidariedade em BH. Em meio à pandemia da Covid-19, que impulsionou o desemprego, projetos sociais arrecadam brinquedos para espalhar alegria para crianças de diversas famílias belo-horizontinas.

Confira alguns a seguir e saiba como ajudar:

Projeto Semear

O projeto Semear há três anos integra a Associação de Bairro da Vila Sumaré e arrecada alimentos e brinquedos para comunidade e para o bairro Aparecida.

Nesta segunda-feira (11), acontece a entrega de aproximadamente 250 brinquedos para crianças da comunidade. O evento conta ainda com distribuição de sorvete e cachorro-quente.

Ainda é possível fazer doações. Interessados podem entrar em contato com o presidente da associação, André Luiz, pelo número (31) 8769-0898.

Projeto Resgate

O projeto Resgate realiza festas para crianças há 10 anos no bairro Alto Vera Cruz, na região Leste. O evento deste ano visa entregar cerca de 150 brinquedos. A idealizadora, Vanuza Hanuka, conta que o objetivo é transformar a vida dos pequenos. "O projeto Resgate é minha vida, lugar em que eu arranco os maiores sorrisos e a gente recebe muito amor das crianças. Elas, na verdade, são a porta que eu tenho para entrar nas casas e cuidar das famílias. A gente também entrega cestas básicas, fazemos de tudo."

Para obter mais informações sobre o evento faça contato pelo telefone (31) 9467-1480.

CAPEC

A CAPEC é uma instituição sem fins lucrativos que há 15 anos ajuda pessoas em vulnerabilidade social e em tratamentos contra o câncer. Interessados podem doar suplementos alimentares, roupas, sapatos e entre outros itens que também podem ser destinados a idosos e adultos.

A organização também está recebendo brinquedos. Porém, a instituição estará fechada nesta terça (12), retornando a partir de quarta. As doações podem ser entregues em dias úteis, das 9h às 16h, na sede da Capec, que fica na rua Marmelo, n° 97, bairro Vila Clóris.

Para mais informações, acesse as redes socias e telefone da organização:

Instagram: @ongcapec / Facebook: @ong.capec / Twitter: @ong_capec / Telefone: (31) 3459-3000 / site: www.capec.ong

Projeto Crescer BH

O projeto Crescer BH é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve ações há oito anos. Atualmente atende em torno de 600 crianças da região do Barreiro, oferecendo lazer, cultura, oficinas, corte de cabelo, atendimentos psicológicos gratuitos e outras atividades.

Nesta terça-feira (12), das 8h ás 13h, será disponibilizado um Drive Thru para entregar 1.600 lembrancinhas com brinquedos e picolés. Interessados em realizar doações podem entrar em contato com Lucas Felipe, integrante do Projeto, pelo número: (31) 9170-1722.

A ação acontece na rua Romero Gomes Viera, nº 580 (antigo 80), bairro Mangueiras, no Barreiro.

Instituto Sara

O Instituto Sara também está arrecadando alimentos e brinquedos. A instituição presta assistência social a crianças e adolescentes com câncer há 23 anos e auxílio a hospitais e laboratórios, com atendimento por profissionais do serviço social, psicologia, pedagogia e nutrição.

Interessados em efetuar as doações podem fazer contato pelas redes sociais ou fazer trâsferência para o Pix da instituição:

Instagram: @fundacaosaraalbuquerque

Facebook: Fundação Sara Albuquerque

Site: www.fundacaosara.org.br/ajud

Pix: 02663494000209

Endereço:

Rua Manoel Couto, 182 (esquina com a rua Olímpio De Assis), Cidade Jardim.

A instituição estará fechada nesta terça.

