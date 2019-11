Quatro homens foram presos pela Polícia Militar (PM) suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em arrombamentos e roubos a mansões em Belo Horizonte. Eles foram detidos nesta terça-feira (26), no bairro Paraíso, região Leste da cidade. Os crimes eram cometidos, em sua maioria, no bairro Mangabeiras, região Centro-Sul.

Segundo a PM, os homens foram encontrados durante um patrulhamento nesta manhã. Eles estavam em um Fiat Uno branco e os militares suspeitaram da atitude dos suspeitos, que teriam tentado fugir quando a viatura se aproximou.

Ao abordar o veículo, os policiais descobriram que o carro tinha uma placa clonada e que no sistema da polícia já haviam sido incluídas mais de dez ocorrências de roubos no Mangabeiras associados à placa usada no carro. O mais recente deles teria ocorrido no último sábado (23).

No carro, PM encontrou objetos que teriam sido roubados de mansões no Mangabeiras No carro, PM encontrou objetos que teriam sido roubados de mansões no Mangabeiras

Com os suspeitos, a PM apreendeu uma réplica de pistola, ferramentas como alavancas, alicates e lixas usadas para arrombamento de residências e materiais que os policiais acreditam ser produtos de roubos, como uma televisão, joias, bebidas importadas, relógios e celulares.

Os materiais e os suspeitos foram levados para a Central de Flagrantes 4 da Polícia Civil. Eles devem responder por roubo e formação de quadrilha.

