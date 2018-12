Duas ocorrências de explosão de caixas eletrônicos mobilizaram as tropas da Polícia Militar em duas cidades de Minas Gerais, na madrugada desta terça-feira (18). Em Ilicínea, no Sul do Estado, homens fortemente armados e divididos em três veículos aterrorizaram o município durante a ação. Eles explodiram um caixa eletrônico do Banco Itaú e incendiaram um carro em frente à agência. Vários tiros foram ouvidos por moradores.

Segundo o capitão Jean Carlos da Polícia Militar, assim que a PM foi acionada, as buscas começaram imediatamente. Foi necessário o apoio de todas as tropas da região, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e de um helicóptero da corporação.

Durante o sobrevoo operacional, parte da quadrilha foi localizada, perto do Distrito de Itaci, já no município de Carmo do Rio Claro. Quatro homens foram presos e com eles foram apreendidos três coletes balísticos, duas pistolas e dois fuzis. Outros envolvidos ainda são procurados pelos militares.

Outro ataque

Em Sardoá, no Leste do Estado, a suspeita é de que dez homens divididos em dois veículos participaram do ataque a uma agência bancária. A Polícia Muilitar de Sardoá porém não deu detalhes da ação. Informou apenas que também foram mobilizadas todas as tropas da região, além do empenho do Bope e do helicóptero da PM de Governador Valadares.

Não há informações sobre presos.