A BHTrans fechou o trânsito na avenida Mário Werneck, no Buritis, Oeste de Belo Horizonte, após uma árvore cair no local nesta sexta-feira (24).

A ocorrência se deu no início da tarde na esquina da avenida com a rua Desembargador Amílcar de Castro, na rotatória da avenida Barão Homem de Melo, e o sentido BH Shopping foi interditado para os trabalhos de retirada.

As linhas 9250 e 9206, que passam pelo local, estão sendo desviadas no sentido Centro. Já os motoristas estão sendo orientados a usar a rua José Rodrigues Pereira como caminho.

