Denúncias contra um baile funk clandestino no Alto Vera Cruz, região Oeste de Belo Horizonte, levaram a Polícia Militar a prender, neste domingo (15), um jovem de 20 anos por porte ilegal de arma.

As denúncias à corporação apontavam circulação indiscriminada com armas de fogo durante a festa. Ao avistarem as viaturas, no entanto, várias pessos que estavam no local fugiram, mas a PM conseguiu abordar o rapaz. Com ele, estava um revólver calibre .22 com quatro balas.

Durante as buscas pelo local, outra arma foi encontrada. Desta vez, os policiais acharam um revólver calibre .38 no chão, o que não permitiu a identificação do dono. O revólver estava sem balas.

A ocorrência foi encerrada na Central de Flagrantes 1.