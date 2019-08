Após pouco mais de duas semanas fechado para reformas, o Restaurante Popular da Rodoviária será reaberto nesta terça-feira (27). Os frequentadores poderão já tomar café da manhã a partir das 6h30.

Durante o tempo em que ficou fechado, o imóvel passou por uma série de obras, entre elas pintura da área interna do restaurante, troca de azulejos e cerâmicas danificados, adequações na área de produção, correção de vazamentos, substituição e instalação de torneiras e instalação de mictórios no banheiro masculino dos usuários. As telas do salão de refeições foram limpas, as fechaduras trocadas e as mesas de refeição também passaram por manutenção.

O serviço ofertado no endereço, na avenida do Contorno, 11.484, serve cerca de quatro mil refeições, sendo ofertados café da manhã, das 6h30 às 8h; almoço, das 10h30 às 14h; e jantar, das 17h às 19h. Além da unidade do Centro, outros três restaurantes populares e um refeitório são responsáveis por servir uma média de dez mil refeições por dia. À população de rua, a alimentação é gratuita. Para o público geral, o almoço custa R$ 3 e a metade desse preço é cobrado para famílias cadastradas no CAD Único.