Céu ensolarado e com poucas nuvens neste sábado (20), véspera da Páscoa, em Belo Horizonte e na Região Metropolitana.

Os termômetros podem chegar a marcar 29ºC, segundo a Defesa Civil da capital. A temperatura mínima registrada foi de 16ºC.

As chuvas também devem dar uma trégua ao longo da semana, porque o ar seco faz com que o tempo fique mais estável na região Sudeste. Conforme o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuvas significativas para Minas Gerais, exceto pancadas rápidas e isoladas que podem ocorrer nas regiões Leste e Norte do Estado.