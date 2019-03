Tempo nublado, ameno e com chances de chuva no primeiro sábado (23) de outono em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. Segundo a Defesa Civil do município, pode ainda haver rajadas de vento.

Os termômetros marcaram a mínima de 14ºC pela madrugada. Já a máxima prevista para a capital mineira é 24ºC.

No Norte e no Leste de Minas há possibilidade de chuvas fortes, alagamentos e aumento dos níveis de rios, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Também podem ser registradas pancadas de chuva no Noroeste, Jequitinhonha e Mucuri. Já nas áreas Centro-Sul e Oeste do Estado, as temperaturas devem cair.

