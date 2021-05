A partir de todas as adversidades geradas pela pandemia da Covid-19, uma atitude que merece ser exaltada é a solidariedade. Afinal, a arma para vencer esse momento difícil que enfrentamos é a esperança. Diversas instituições e projetos sociais de Belo Horizonte e região metropolitana que se organizam para combater a crise social e sanitária pela qual passa o Brasil necessitam de ajuda e apoio para promover um futuro melhor para a população.

Confira as iniciativas que estão precisando de apoio:

1 - Cruz Vermelha

Sobre o projeto:



A Cruz Vermelha é um movimento internacional humanitário, neutro e imparcial de socorro voluntário que está mobilizando recursos para a população vulnerável e atingida pelas consequências do período de pandemia em Minas Gerais.

Cruz Vermelha em ação voluntária

O que doar:



Alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de higiene, material de limpeza, fraldas e colchões.

Como doar:

Os donativos podem ser entregues de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h, na Alameda Ezequiel Dias, 427, Centro, Belo Horizonte.

Contato: (31) 3239-4227

2 - UFMG contra a Covid-19, fome e frio

Sobre o projeto:

Desde o início de maio, o posto de vacinação em sistema de drive-thru da UFMG no Campus Pampulha está recebendo doações para colaborar com a rede de cuidados à famílias em situação de vulnerabilidade social, agravada pela pandemia de Covid-19.

Posto de vacinação na Pampulha

O que doar:

Alimentos perecíveis, leite, fraldas, cobertores e roupas lavadas em bom estado.

Como doar:

O ponto de coleta da UFMG fica na Unidade Administrativa II, com entrada pela Avenida Abrahão Caram 763, bairro São José. O horário de funcionamento é das 8h às 16h30.

Contato: 31 99862-8040

3- Ajude Hospitais de BH

Sobre o projeto:

Também campanha da UFMG, a arrecadação de recursos é para apoiar os hospitais das Clínicas e Risoleta Neves, além da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Centro-Sul, em Belo Horizonte, para o apoio dos profissionais de saúde no combate à Covid-19.

Hospital Risoleta Neves

O que doar: As doações podem ser em dinheiro, bens e equipamentos.

Como doar:

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) - CNPJ: 18.720.938/0001-41- Banco do Brasil (001) | AG: 1615-2 | CC: 960.419-7 ou pelo site por meio de boleto ou cartão de crédito.

Quem deseja doar bens ou equipamentos pode entrar em contato com a Diretoria de Cooperação Institucional (Copi) da UFMG pelos telefones (31) 3409-4555 e (31) 99306-0348 ou pelo e-mail gab@copi.ufmg.br.

4- Solidus

Sobre o projeto:

Ação social de jovens do Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, o projeto que não tem intuito financeiro vive exclusivamente de doações para ajudar pessoas que estão em vulnerabilidade social.

O que doar: roupas - principalmente masculinas e infantis, kits de higiene como sabonetes, escovas de dente, creme dental, shampoo, mantas e cobertores, garrafinhas de suco ou água, latas de milho, latas de seleta, bacon e marmitex de isopor para o arroz colorido que é distribuído para moradores de rua.

Como doar:

Contato: 31 9735-06707 - Rafael ou @projetosolidus

5- Instituto Esperança

Sobre a instituição:

O Instituto Esperança é uma casa de acolhimento para mulheres idosas em vulnerabilidade social. Atualmente, atende a 22 pessoas e fica em Santa Luzia, na região metropolitana da capital.

O que doar:

A instituição precisa de dieta para as idosas sondadas: Novasourge - 1,5 Kcal/ml / Fresubin Diben 1.5 Kcal/ml / e Suplemento Alimentar Senior.

Como doar:

PIX 17466 642 0001 83 / Instituto Esperança / Caixa Econômica Ag 0815 Op 003 Conta 2040-6 CNPJ 17 466 642 0001 83

Contato: Instagram @esperancainstituto / Facebook Instituto Esperança / (31) 3100-4827

6 - Lar Teresa de Jesus

Sobre a instituição:

O Lar Teresa de Jesus é uma instituição filantrópica e sem fins lucrativos que acolhe pacientes - e acompanhantes - com câncer e doenças crônicas. Lá, são oferecidas seis refeições por dia e transporte para hospitais, clínicas e laboratórios, além de acolhimento integral, assistência psicológica e fisioterapia.

Mulheres do Lar Teresa de Jesus

O que doar:



Copos descartáveis, papel higiênico, pó de café, margarina e insumos para os bazares como: roupas, calçados, utensílios móveis e eletrodomésticos.

Como doar:

Para o agendamento de coleta de roupas, móveis e utensílios, entrar em contato nos telefones: 31987116402 / 31 32911330. Para transferências bancárias, os dados são:

7- Sementes de Amor ao Próximo

Sobre o projeto:

O projeto realiza campanhas para arrecadar doações para ONGs, asilos, creches, casas de recuperação, ações com pessoas em situação de rua, comunidades carentes e hospitais.

Doação do projeto para o lar de idosas Santa Tereza

O que doar:

No momento, necessitam mais de cesta básica e leite.

Como doar: As doações podem ser feitas pelo site

Contato: @sementesdeamoraoproximo

8- Associação Parentoni

Sobre a Instituição:

Desde 2016, a associação realiza trabalho voluntário com foco no suporte a pacientes e acompanhantes da nefrologia, oncologia infantil e adulto, além de creches e asilos de Belo Horizonte e região.

Ação da associação

O que doar:

No momento, a maior necessidade é de cestas báscias

Como doar:



Ou CNPJ / PIX: 35.000.002/0001-65 / CONTA CAIXA: AG 4387 | OP 003 | CC 1366-9

Contato: parentoni.com.br ou Neide Simões (31) 98668-0616.

9- Novo Céu

Sobre a Instituição:

Localizada em Contagem, na Grande BH, o Novo Céu é uma organização social sem fins lucrativos fundada em 1991 que cuida de pessoas com paralisia cerebral. Quase 60 crianças, adolescentes e adultos moram na instituição e recebem cuidados 24 horas por dia de uma equipe multidisciplinar.

O que doar:

Como doar:

Contato: Telefone: 31 3368-6860 ou pelo Instagram.

10 - Associação Paulo de Tarso

Sobre a Instituição:

Além de oferecer um serviço de qualidade técnica e humanização aos pacientes da saúde suplementar, há mais de quatro décadas, a Associação Paulo de Tarso se destaca por seu caráter filantrópico voltado para a assistência de qualidade à população carente e usuária do SUS. Com a sua ajuda, podem transformar a vida de muitas crianças e idosos.

Pacientes da instituição

O que doar:

A associação precisa de ajuda financeira

Como doar:

Banco Bradesco - Agencia: 2404 - CC: 43904-5 - Razão Social: Associação Paulo de Tarso - CNPJ: 17.226.044/0001-34 / PIX: 17.226.044/0001-34

Contato: (31) 3448-5389

11 - Hospital da Baleia

Sobre a Instituição:

O Hospital da Baleia está realizando uma campanha chamada "A Cura começa em VOCÊ!", com o objetivo de arrecadar fundos para o setor de oncologia infantil, compra de medicamentos e alimentos específicos, já que muitas das crianças precisam se alimentar por sonda.

Hospital da Baleia

O que doar:

Além de ajuda financeira, a instituição também precisa de insumos como alimentos, ou materiais hospitalares.

Como doar:

Favorecido: Fundação Benjamin Guimarães- CNPJ: 17.200.429/0001-25 - Agência: 0092 - Conta Corrente: 503027-3 - Operação: 03 / PIX: rededeamigos@hospitaldabaleia.org.br ou pelo site.

Contato: (31) 3431-1800 - WhatsApp 11 98860-0341 / 31 98415 418 de segunda a sexta, de 8h as 20h30.

12 - Casa de Apoio a Crianças com Câncer (Capec)

Sobre a Instituição:

A Capec é uma organização sem fins lucrativos que há 14 anos, auxilia pessoas em vulnerabilidade social portadoras de câncer. São oferecidas cestas básicas, leite, suplementos alimentares, fraldas geriátricas, curativos, vale transporte e medicamentos.

Criança da instituição

O que doar:

Além de cestas básicas, leite integral, dietas e fraldas geriátricas, a instituição está com uma campanha que você doa um valor e ele chega para as famílias amparadas na forma de cesta básica.

Como doar:

Pelo site ou por transferência bancária:

Contato: 31 3459-3000

13- Creche Santa Luzia

Sobre a Instituição:

Localizada na rua Ozanam, 308, no bairro Ipiranga, região Nordeste da capital, a Creche Santa Luzia atende a 84 crianças, de 1 a 3 anos, em horário integral.

Crianças da Instituição

O que doar:

Os interessados podem ajudar com brinquedos para as crianças, itens de higiene, materiais para desenvolver atividades com as criança ou doação financeira.

Como doar:

Caixa Econômica Federal - Ag: 0092 - Conta: 503800-2 - Operação: 003 Conta Corrente PJ - Razão Social: Creche Santa Luzia - CNPJ: 23.374.283/0001-37

Contato:

Whatsapp (31) 98255-7889 / email: contato@crechesantaluzia.com.br

