As denúncias de Pamella Gomes de Holanda, ex-mulher do DJ Ivis, das agressões sofridas reforçam o alerta sobre a violência contra as mulheres. As vítimas contam com uma rede de proteção, que abrange as po­lí­ci­as Mi­li­tar e Ci­vil, Mi­nis­té­rio Pú­bli­co, Po­der Ju­di­ci­á­rio e ór­gã­os das secretarias de saú­de.

Na capital mineira, as denúncias po­dem ser fei­tas presencialmente a qual­quer ho­ra do dia. A De­le­ga­cia Es­pe­ci­aliza­da de Aten­di­men­to à Mu­lher (De­am) tem plan­tão 24 ho­ras. Nas demais cidades do Estado, é possível procurar ajuda em qualquer delegacia da Polícia Civil. Também é possível pedir socorro à PM, pelo 190.

Confira alguns endereços para denúncia em Belo Horizonte:

Delegacia especializadas de Atendimento à Mulher - Av. Barbacena, 288 - Barro Preto

Nudem (Núcleo de Defesa da Mulher): Rua Araguari, 210, 5º Andar, Barro Preto | 2010-3171

Ponto de Acolhimento e Orientação à Mulher em Situação de Violência: avenida dos Andradas, 3.100, no Núcleo de Cidadania da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

18ª Promotoria de Justiça Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher: Avenida Álvares Cabral, 1881 – Santo Agostinho | (31) 3337-6996

Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos – NAVCV: Rua da Bahia, 1.148 – 3° andar sala 331 – Edifício Arcângelo Maletta – Centro | (31) 3214-1897/ 1898

Centro de Apoio às Vítimas de Violência Intrafamiliar de Belo Horizonte – CAVIV: Rua Espírito Santo, 505 – Centro | (31) 3277-9761

Disque denúncia

Atendendo a todo o território nacional 24 horas por dia, o Disque 180 presta uma escuta gratuita e acolhida qualificada às mulheres. O serviço registra e encaminha as denúncias aos órgãos competentes.

Aplicativos

Disponível para download gratuito nos sistemas iOS e Android, o aplicativo MG Mulher indica à vítima endereços e telefones dos equipamentos mais próximos, que podem auxiliá-la em caso de emergência. O app permite a criação de uma rede colaborativa de contatos confiáveis que ela pode acionar de forma rápida caso sinta que está em perigo.

Também é possível realizar denúncias de violência contra a mulher pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil e na página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), responsável pelo serviço. No site está disponível o atendimento por chat e com acessibilidade para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Pelo Telegram, basta acessar o aplicativo, digitar na busca “DireitosHumanosBrasil” e mandar mensagem para a equipe da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180.

Delegacia Virtual

Com esse recurso, é possível gerar de forma on-line registros de lesão corporal, vias de fato, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência praticados contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.

Para realizar o registro de violência doméstica, a vítima ou o representante legal deverá acessar o site e, em seguida, selecionar uma das opções relacionadas à violência doméstica.

Se você for vítima ou testemunha de qualquer tipo de violência, não se cale. Denuncie!

(*) Especial para o Hoje em Dia

