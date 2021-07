A Prefeitura de Belo Horizonte inicia na segunda-feira que vem, dia 26, o processo de eleições para renovação dos integrantes das Comissões Regionais de Transportes e Trânsito (CRTTs). Neste ano, em função das medidas de prevenção à epidemia as eleições serão realizadas no formato virtual.

As comissões são espaços de participação popular e asseguram a participação da Comunidade na elaboração de políticas públicas no transporte público e no trânsito da cidade. A coordenação do processo eleitoral nas nove regionais é de responsabilidade da BHTrans.

Todo o processo - inscrições, eleições, apuração e homologação dos resultados - será realizado no período de julho a setembro de 2021 e será coordenado por uma comissão eleitoral

Todo o processo - inscrições, eleições, apuração e homologação dos resultados - será realizado no período de julho a setembro de 2021 e será coordenado por uma comissão eleitoral. Os procedimentos para a realização das eleições no formato virtual foram estabelecidos na Portaria BHTrans 083/2021. O Poder Executivo vai disponibilizar gratuitamente a plataforma virtual por meio da qual vão acontecer as videoconferências para a apuração dos votos dos candidatos a representantes nas CRTTs.

Serão eleitos três membros titulares e três membros suplentes por Território de Gestão Compartilhada, totalizando 240 membros, para o biênio 2021/2023.

Como participar

O período de inscrição será entre 00h01 de 26 de julho até 23h59 de 1º de agosto. Qualquer pessoa pode participar como candidato ou eleitor. Basta preencher o formulário de inscrição disponibilizado no portal da PBH https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/participacao-popular/crtt/eleicao. Todos os documentos listados nesse endereço eletrônico devem ser anexados no ato da inscrição.

A votação e a sessão pública para a apuração dos votos, para cada um dos quarenta Territórios de Gestão Compartilhada, que compõem as nove Regiões Administrativas da Prefeitura de Belo Horizonte, vão acontecer em dias distintos, conforme a programação:



1- CRTT - Barreiro: dia 16 de agosto de 2021

2 - CRTT - Centro-Sul: dia 17 de agosto de 2021

3 - CRTT - Leste: 18 de agosto de 2021

4 - CRTT - Nordeste: 19 de agosto de 2021

5 - CRTT - Noroeste: 23 de agosto de 2021

6 - CRTT - Norte: 24 de agosto de 2021

7 - CRTT - Oeste: 25 de agosto de 2021

8 - CRTT - Pampulha: 26 de agosto de 2021

9 - CRTT - Venda Nova: 30 de agosto de 2021

Passo a passo das eleições das CRTTs

A votação ocorrerá entre 00h01 até 19h59 do dia da votação definido para cada regional e será realizada por meio da plataforma Google Forms. O eleitor receberá, previamente, o link da Cédula de Votação pelo canal cadastrado na Ficha de Inscrição para Candidato ou Eleitor, que será por e-mail ou whatsApp. Na Cédula de votação, o eleitor deverá inserir o seu código de identificação recebido na confirmação da inscrição, para que seu voto seja considerado válido.

A apuração dos votos acontecerá a partir das 20h do dia da votação para cada região por meio da plataforma virtual Zoom Meetings. O acesso à sessão pública, para os candidatos, será disponibilizado no endereço: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/participacao-popular/crtt/eleicao.

Qualquer pessoa poderá acompanhar a apuração dos votos por meio do YouTube. O acesso será disponibilizado também no mesmo endereço eletrônico: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/participacao-popular/crtt/eleicao

Segundo a coordenadora do processo eleitoral, Elizabeth Gomes de Moura, os eleitores e candidatos que não tiverem acesso próprio à internet, um espaço será disponibilizado nas Estações de Integração BHBUS/MOVE com computador e pessoas para auxiliar, tanto no período de inscrições, quanto nos dias de votação.

Outras informações complementares podem ser obtidas no Edital de Convocação e Regimento Interno na página da BHTrans no portal da Prefeitura de Belo Horizonte e também nas redes sociais da BHTrans.

Como funciona a CRTT

Após a eleição, os representantes eleitos participam de reuniões frequentes com representantes do poder público e apresentam reivindicações e sugestões acordadas na comunidade das CRTTs. As respostas são apresentadas por escrito nas reuniões, podendo ser acompanhadas pelo relatório mensal de cada Comissão.



(*) Com informações da Prefeitura de Belo Horizonte



