A soma de problemas técnicos em um semáforo ao grande fluxo de carros complicou o trânsito no entorno da rodoviária de Belo Horizonte no início da tarde desta sexta-feira (21).

Segundo a BHTrans, um semáforo que fica no cruzamento entre as avenidas do Contorno e Oiapoque, na lateral da rodoviária, está apresentando defeitos. As equipes da empresa já foram acionadas.

14h02 9 AV. DO CONTORNO | Há um problema semafórico nesse cruzamento, a equipe de manutenção já se encontra empenhada. https://t.co/nCdenpZwBw — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) December 21, 2018

Fluxo de feriado

Às vésperas da folga de Natal, o fluxo de carros na região também aumenta significativamente. De acordo com a BHTrans, sairão mais viagens do terminal rodoviário nesta sexta-feira e a recomendação para quem não precisa passar pela região é escolher caminhos alternativos.

A BHTrans também realiza, desde o dia 14 deste mês, uma operação especial de trânsito no local. A operação vai até o dia 8 de janeiro.

Foi implantado um esquema especial para a chegada e saída das pessoas na rodoviária, além de uma área de estocagem para os ônibus rodoviários ao longo da avenida do Contorno, para controlar o acesso ao terminal.

Confira, abaixo, o plano de saída:



Proibição de estacionamento

- Avenida do Contorno, sentido horário, entre rua 21 de Abril e rua Curitiba;

- Rua Rio Grande do Sul, entre avenida do Contorno e rua dos Tupinambás (somente lado direito);

- Rua dos Caetés, entre avenida Olegário Maciel e avenida do Contorno, no sentido da via (lado direito), manter a regulamentação para motos;

- Rua Saturnino de Brito, em toda a extensão, no sentido da via (lado direito), com desativação de carga e descarga;

- Rua Paulo de Frontin, entre rua Acre e rua dos Guaranis, no sentido da via (lado direito);

- Rua Paulo de Frontin, entre rua dos Guaranis e Praça Rio Branco, no sentido da via (lado direito);

- Rua dos Caetés, entre rua Curitiba e rua da Bahia, no sentido da via;

- Rua Espírito Santo, entre avenida Amazonas e avenida Santos Dumont, no sentido da via;

- Rua Curitiba, entre rua dos Caetés e avenida Santos Dumont, no sentido da via;

- Rua Curitiba, entre avenida Santos Dumont e rua dos Guaicurus.

Fechamentos operacionais:

- Rua Paulo de Frontin com avenida Olegário Maciel, sob o viaduto B;

- Rua Paulo de Frontin com rua Acre, somente trânsito local;

- Rua Paulo de Frontin com rua dos Guaranis (com saída para a Rua dos Caetés), permitindo a saída do estacionamento;

- Rua dos Caetés com avenida do Contorno, canalização, criando direita livre.

Estacionamentos superior e inferior:

A saída do estacionamento superior será canalizada para acesso à rua dos Guaranis e/ou plataforma inferior, e veículos vindos da plataforma superior para passagem pelo estacionamento inferior/contrafluxo na rua Paulo de Frontin. Essa saída em direção à rua 21 de Abril será a mesma para veículos que acessarem o estacionamento inferior e taxistas.

Plano de chegada:

- Trechos da avenida do Contorno com rua Mato Grosso, rua dos Carijós, com ruas Rio Grande do Sul e dos Tupinambás e com rua dos Caetés receberão coneamento, na faixa à esquerda, junto à mureta do Ribeirão Arrudas, para controlar o estoque dos ônibus por ordem de chegada, com o objetivo de garantir a fluidez na avenida do Contorno.

- Na avenida Olegário Maciel com rua dos Caetés, vindo do viaduto B, alça avenida Pedro II, será feito bloqueio operacional com desvio via rua dos Carijós, somente para ônibus rodoviário, com o objetivo de evitar que desrespeitem a fila de desembarque.

- Na rua dos Tupinambás com avenida Olegário Maciel, será coibida a conversão à esquerda para ônibus rodoviário com o objetivo de evitar que desrespeitem a fila de desembarque. Esses ônibus deverão convergir à direita, acessando a rua dos Carijós até a avenida do Contorno.

- Na rua dos Caetés com rua dos Guaranis, ônibus rodoviário vindo do viaduto B – alça avenida Antônio Carlos deverá mudar de faixa (abertura da mureta do viaduto – alça avenida Pedro II), com o objetivo de acessar a avenida do Contorno para a fila de desembarque. Caso efetuado o fechamento na avenida Olegário Maciel com rua dos Caetés (descrito acima), esses ônibus deverão seguir na avenida e convergir à direita, acessando a rua dos Carijós até a avenida do Contorno.

- Avenida do Contorno com rua 21 de Abril, os agentes devem garantir a fluidez na avenida do Contorno, em ambos os sentidos. Se o volume de veículos na avenida do Contorno for muito grande, serão alterados os tempos semafóricos, garantindo a fluidez na interseção.

- Rua 21 de Abril com rua Saturnino de Brito, esse novo acesso poderá ser operacionalmente fechado, caso os estacionamentos fiquem lotados, devendo os veículos retornarem pelas pontes da avenida do Contorno (mantendo-se à esquerda).

- Na rua Paulo de Frontin com avenida Olegário Maciel, serão priorizados o trânsito da rua Paulo de Frontin, devido ao grande número de ônibus com intenção de acessar a área de desembarque. Também serão ordenados os acessos à rodoviária, permitindo apenas ônibus e táxi. Os veículos que não queiram acessar a rodoviária deverão seguir pela avenida Olegário Maciel.

- Rua Paulo de Frontin, entre avenida Olegário Maciel e rua Acre somente será acessada para trânsito local.

- Ônibus “Rodoviária Desembarque” serão estocados na faixa à esquerda da avenida do Contorno (junto à mureta do Ribeirão Arrudas), preservando as conversões à esquerda na rua Rio Grande do Sul (mão inglesa) e rua dos Caetés, acesso para Corpo de Bombeiros e Restaurante Popular.

- É de fundamental importância a priorização de saída de veículos da rodoviária (táxi e ônibus) devido inclusive à poluição provocada pelos escapamentos e a geração de novas vagas para o embarque de táxi e o desembarque de passageiros dos ônibus.

Fila de táxi

Em função da grande demanda nos dias da chegada, a fila seguirá para a rua Acre pela avenida Olegário Maciel, rua dos Tamoios, rua Rio Grande do Sul até no máximo a esquina com rua dos Tupinambás. Dentro da plataforma de desembarque, a operação de táxi será efetuada por duas filas, diminuindo o tempo de embarque.

Recomendações

A Rodoviária de Belo Horizonte também recomenda algumas precauções aos passageiros para que a viagem sejam feitas sem transtorno. Confira:

- Planeje sua chegada com antecedência.

- Fique atento quanto às mudanças de tráfego, sinalizadas pela BH Trans.

- Não descuide de suas bagagens, mantendo-as sempre próximas e etiquetadas.

- Pais, parentes de primeiro grau ou responsável legal embarcam com crianças de até 12 anos portando a certidão de nascimento ou identidade das mesmas. Quando a situação não se enquadrar nesses casos, é necessária a autorização do Juizado da Infância e Juventude.