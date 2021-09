A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) aplica nesta segunda-feira (13) a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos de 79 a 81 anos que foram imunizados com a Coronovac há mais de seis meses. Segundo orientações do Ministério da Saúde, o grupo será imunizado com as vacinas da Pfizer.

A aplicação do reforço em pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida, que tenham entre 79 e 81 anos, também será iniciada nesta semana. No entanto, a PBH informou que o grupo será contatado pelas equipes da Secreataria Municipal de Saúde que fará o agendamento do dia e horário em que será realizada a vacinação.

O Executivo Munincipal informou ainda que os idosos que estão nessa faixa etária, mas que receberam a imunização da AstraZeneca, não devem se dirigir aos locais de vacinação, já que completaram o esquema vacinal há menos de seis meses. Por essa mesma razão, os idosos de 85 a 82 anos ainda não foram convocados.

Segundo a PBH, a ampliação para as demais idades será feita de forma gradativa, respeitando o intervalo entre as aplicações, e está condicionada ao recebimento de novas remessas.

Segunda dose

Além do reforço para os idosos, pessoas 27, 28 e 55 anos vão receber a segunda dose da vacina para a Covid-19. Na terça (14), pessoas de 28 anos, vacinadas com a Coronavac, vão receber a segunda dose do imunizante.

Na quarta (15), será a vez das pessoas que tem 27 anos e que receberam a primeira dose da Coronavac serem imunizados. Já na quinta (16), os belo-horizontinos de 55 anos vão poder ser imunizados com a segunda dose da vacina contra a Covid-19.



Locais, horários e o que levar

Os usuários que precisam concluir o esquema vacinal com a segunda dose ou devem receber a terceira, podem acessar os pontos de vacinação por tipo de imunizante.

O horário de funcionamento destes locais, em dias úteis, é das 8h às 17h, para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30, para drive-thru. Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno até às 20h. Veja os endereços aqui.

Para que os moradores possam tomar o reforço, é necessário apresentar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF. Já para a primeira dose, também é preciso apresentar comprovante de residência.

Veja a programação completa: