Com a quantidade já arrecadada, o Serviço Social Autônomo (Servas) pede que não sejam mais doada roupas para a população atingida pelas fortes chuvas que castigaram Minas nas últimas semanas. A entidade afirma que, agora, a prioridade é água potável, alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal, colchões e cobertores.

As doações podem ser entregues na sede do Servas (Avenida Cristóvão Colombo, 683, Funcionários, Belo Horizonte), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Informações podem ser acessadas no site do Servas ou pelo telefone (31) 3349-2400.

Para doações em dinheiro, os dados para transferência são:

Serviço Social Autônomo

CNPJ: 17.385.840/0001-12

Caixa: Ag. 1667 / CC: 3529-1

Pix: 31991630836

Os donativos, exceto roupas, podem ser deixados nos seguintes endereços:



Todos os batalhões, quartéis e bases comunitárias de Polícia Militar de Minas Gerais

Todos os batalhões do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

Todas a Delegacias de Polícia Civil de Minas Gerais

Agências da Cemig

Ipatinga (Rua Uberlândia, 321, Centro )

Itabira (Rua Topázio, 45, Areão)

Paracatu (Rua Matias Mundim, 337, Santa Lúcia)

Varginha (Rua Presidente Antônio Carlos, 538, Centro)

Divinópolis (Rua Itapecerica, 151, Centro)

Pará de Minas (Rua João Alexandre, 670, Dom Bosco)

Montes Claros (Rua Padre Augusto, 550, Centro)

Almenara (Rua Hermano de Souza, 214, Centro)

Teófilo Otoni (Praça Germânica, 16, Centro)

Salinas (Avenida Frederico Leão Bitencourt, 64)

Januária (Avenida Cônego Ramiro Leite, 17, Centro)

Uberlândia (Avenida João Pinheiro, 1373, Aparecida)

Patos de Minas (Avenida Prefeito Camundinho, 861, Lagoa Grande)

Pouso Alegre (Praça João Pinheiro, 194, Centro)

Betim (Praça Tiradentes, 84)

Edifício Sede da Cemig em BH (Avenida Barbacena, 1200, Santo Agostinho)

Pátio Savassi

Avenida do Contorno, 6061 - São Pedro

Diamond Mall

Avenida Olegário Maciel, 1600 - Lourdes

BH Shopping

BR-356, 3049 - Belvedere

Supermercado Verdemar

Rua Fernandes Tourinho, 471 – Funcionários

Rua do Ouro, 195 – Serra

Rua Vancouver, 40 – Jardim Canadá

Rua Guaicuí, 700 – Luxemburgo

Rua Viçosa, 572 – São Pedro

Rua Turquesa, 721 – Prado

Av. Nossa Sra. do Carmo, 1900 – Sion

Av. Raja Gabáglia, 3600 – Estoril

Av. Prof. Mário Werneck, 1.500 – Buritis

Av. Santa Rosa, 846 – Pampulha

Av. Tancredo Neves, 2700 – Castelo

Av. Cristiano Machado, 2130 - Cidade Nova

Super Nosso

Super Nosso Lourdes - Rua Gonçalves, 1979, Lourdes

Super Nosso Castelo – Av. Heráclito Mourão de Miranda, 1700, Castelo

Super Nosso Luxemburgo - Av. Guaicui, 355, Coração de Jesus

Super Nosso Nova Lima – Rodovia MG-030, Loja 18, Vale do Sereno

Super Nosso Planalto - Av. General Olímpio Mourão Filho, 717, Planalto

Super Nosso Pampulha - Av Portugal, 2481, Santa Amélia

Super Nosso Cruzeiro - Av. Afonso Pena, 3328, Cruzeiro

Super Nosso Buritis - Av. Mário Werneck, 2641, Buritis

Super Nosso Xua - Rodovia BR-356, 450

Apoio Mineiro

Apoio Mineiro Floramar – Av. Cristiano Machado, 10.768, Floramar

Apoio Mineiro Aarão Reis - R. Waldomiro Lobo, 133, Aarão Reis

Apoio Mineiro Silva Lobo – Av. Silva Lobo, 900, Nova Suíça

Apoio Mineiro Horto - Silviano Brandão, 3001, Horto

Apoio São Francisco - Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 17.850, Sumaré

(*) Com Agência MInas.

Leia mais:

Rodovias de Minas têm 103 pontos de interdição em decorrência das chuvas; saiba onde

Sem repasse de verba federal, Minas assume restauração do vapor Benjamim Guimarães