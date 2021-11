O Serviço Nacional de Aprendizagem (Sesc) promove a 2° edição da corrida "virtual" entre os dias 4 e 12 de dezembro. A taxa de inscrição custa R$ 20 e o lucro arrecadado será usado para compra de cestas básicas destinadas a famílias carentes. Interessados devem realizar o cadastro no site da instituição e fazer uma doação de R$ 20 até 28 de novembro.



Veja os estados onde acontecerá o evento:

Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Tocantins



É possível conferir todas as sedes do Sesc que estão participando, bem como outras informações do evento, neste link.



Regras



Os candidatos devem ter no mínimo 18 anos e a inscrição precisa ser confirmada (incluindo a doação) para correrem os cinco quilômetros em locais abertos ou em esteira ergométrica na data e horário de preferência. Porém, o participante deve realizar a prova durante os oito dias de programação e respeitar o isolamento social.

O evento é limitado a 15 mil pessoas.



Premiação



Os corredores ganharão medalha e uma camisa do evento que estarão disponíveis para retirada entre 10 e 30 de janeiro na unidade do Sesc indicada no processo de inscrição.



(*) Estagiária sob supervisão do editor adjunto Gledson Leão



