Já chega a 18 o número de óbitos em decorrência do grave acidente com um ônibus que caiu de um viaduto na BR-381, em João Monlevade. A informação foi confirmada pelo Hospital Margarida na manhã deste sábado (5). Segundo a unidade de saúde, o homem de 59 anos era natural de São Paulo. Ele estava internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) desde a tarde de sexta (4).

Até o momento, 14 pessoas ainda seguem internadas em João Monlevade e outras três, com maior gravidade, no Hospital Pronto-Socorro (HPS) João XXIII em Belo Horizonte.

A prefeitura de João Monlevade está prestando assistência a oito pessoas que estavam no ônibus que vinha de Mata Grande, em Alagoas, com direção a São Paulo. O veículo caiu de um viaduto, no km 350 da BR-381, em um local conhecido como Ponte Torta. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo e gritou aos passageiros que havia perdido os freios.

Nesse momento, seis pessoas, entre elas o condutor, saltaram do coletivo, que, descontrolado, começou a voltar de ré e bateu na proteção lateral do elevado. O ônibus na Estrada de Ferro Vitória Minas de uma altura de 23 metros.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas do acidente. Na manhã deste sábado, os corpos das vítimas estavam no Instituto Médico-Legal (IML) da capital à espera de liberação e reconhecimento por parte das famílias.