Alegando problemas técnicos, a Caixa Econômica Federal adiou para a noite desta quinta-feira (21), às 20h, o sorteio do concurso 1893 da Lotofácil, que pode pagar R$ 2 milhões. O resultado deveria ser divulgado na quarta-feira (20), dia habitual da extração, contudo, o banco alegou problemas operacionais.

Quem estava acompanhando a transmissão ao vivo na página da Caixa nesta quarta ficou sem informações até por volta de 0h20. Como de costume, o locutor oficial anunciou os números da Mega-Sena e da Quina e disse que estava "aguardando autorização da matriz", em Brasília (DF), para retirar as 15 bolinhas da Lotofácil.

Contudo, após 20 minutos de espera, o sinal da transmissão caiu. O banco só se manifestou em sua página na internet às 0h20, alegando problemas operacionais, mas sem especificar quais seriam esses problemas.

Inicialmente, o sorteio foi remarcado para esta quinta-feira (21), às 11h, com sorteio acontecendo na cidade de São Paulo (SP) e com transmissão normalmente pelo youtube oficial do banco. Contudo, na manhã desta quinta, o banco fez outra alteração no horário. Agora, a extração do concurso 1893 está prevista para acontecer às 20h, junto da Dupla-Sena, da Timemania e do Dia de Sorte, que também são divulgados na quinta.

"Devido a problemas operacionais, o sorteio do concurso 1893 da Lotofácil foi transferido para as 20h do dia 21/11/2019. O sorteio será realizado no espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP) e será transmitido ao vivo pela televisão e também pelas redes sociais da Caixa (Youtube e Facebook)", diz nota da assessoria de imprensa do banco.

