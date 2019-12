Um jovem de 20 anos foi preso em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de matar a tiros o suposto namorado de sua ex, um rapaz de 18 anos, e um adolescente de 16 anos que estava com ele. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (15).

As duas vítimas saíam de uma lanchonete quando foram surpreendidos por duas pessoas em uma moto, de onde saíram os tiros contra eles. Havia mais pessoas no local, mas só os dois foram atingidos pelos disparos. Uma das moças que estavam no grupo chegou a pedir para que o autor não atirasse. Antes de saírem da lanchonete, as testemunhas relataram ter visto o suspeito passando de moto pelo menos duas vezes.

A moça, de 16 anos, que já foi namorada do autor e estaria atualmente se relacionando com a vítima, deu à Polícia Militar o endereço do rapaz. Os militares foram ao local e conseguiram prendê-lo em flagrante, mas a arma utilizada no crime não foi encontrada, tampouco foi relatada pelo rapaz a identidade do condutor da moto.

A perícia esteve no local e constatou oito perfurações no rapaz de 18 anos e uma no de 15. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi encaminhada para o plantão de Sabará e suspeito ficará à disposição da Justiça.

Segundo caso

Este é o segundo caso somente neste fim de semana no qual um homem mata o atual companheiro da ex. Em Ribeirão das Neves, um homem de 39 anos está foragido após ter esfaqueado até a morte o companheiro da ex-esposa. Antes e golpear o homem, o suspeito teria dito à mulher "Eu quero tudo". O crime aconteceu na tarde de sábado (14).