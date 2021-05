A taxa de contágio do novo coronavírus em Uberlândia, no Triângulo, aumentou 18% em comparação com as duas últimas semanas. Os dados foram divulgados pela prefeitura da cidade com base em levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Segundo o levantamento, a taxa passou 0,95 – na semana que finalizou em 10 de maio – para 1,12 na semana fechada em 17 de maio. Os dados significam que a cada 100 pessoas contaminadas com a Covid-19 contaminam 112.

Além do aumento da taxa de contágio, os dados também mostram a elevação no número de novos casos de Covid-19 confirmados em Uberlândia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o número de novos infectados subiu de 1.087 para 1.246 no mesmo período – o que representa um acréscimo de 15%.

Os dados foram divulgados pelas redes sociais da prefeitura que reforçou a orientação para o uso de máscaras, higienização das mãos e manutenção do distanciamento social. Também pelas redes, o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (PP) disse que a população precisa redobrar a atenção. “Se não houver contribuição de todos, não vamos vencer esta pandemia. Se os números continuarem crescendo, podemos perder tudo que conquistamos nas últimas semanas”, disse Leão.