Após tentar matar a ex-namorada com um taco de beisebol e atropelá-la, um taxista foi preso em flagrante em Belo Horizonte, na tarde deste sábado (9). O suspeito fugiu e foi localizado pela polícia em casa, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Conforme o boletim de ocorrência, os dois foram até a Mata da Baleia, na zona Leste da capital, para conversar. Lá, após ser questionada sobre o relacionamento, ela teria dito a ele que não queria retomá-lo em definitivo.

Nesse momento, inconformado, o taxista passou a agredi-la com um taco de beisbol. Na tentativa de cessar com a violência, a mulher chegou a dizer que iria voltar para ele.

Os dois saíram do local e, na avenida Barão Homem de Melo, na região Oeste da cidade, o homem parou em uma padaria. Sozinha no veículo, a jovem abriu a porta e saiu correndo. A perceber a tentativa de fuga da ex, o taxista entrou no carro e a atropelou, passando por cima da perna da vítima.

A mulher foi socorrida por pessoas que passavam pela via, e a polícia foi acionada.

Com as informações fornecidas pela jovem, os militares conseguiram encontrar o autor em Betim. Embora ele não tenha conseguido matá-la, o crime é tipificado como feminicídio, segundo a PM.

O caso já foi encaminhado para a delegacia.