Belo Horizonte atingiu nesta segunda-feira (13) recorde de temperatura em 2020. De acordo com a Defesa Civil, pelo segundo dia seguido os termômetros chegaram a 34,3°C graus, a maior temperatura registrada no ano. Para o restante do dia, a tendência é de ligeira queda, mas com alerta para chuvas.

Agora, a atenção fica para as tempestades, que devem vir acompanhadas de raios e ventanias. Conforme a Defesa Civil, os ventos devem ser de até 50 km/h e atingir todas as regiões da cidade. O alerta é válido até às 8h desta terça.

Apesar de no domingo (13) a temperatura também ter chegado aos 34,3°C, esta segunda está com umidade relativa do ar menos prejudicial à saúde: 35%. Mesmo assim, o recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é de, no mínimo, 40%.

13h53 - Possibilidade de pancadas de chuva (20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. Válido até 8h de terça-feira (14). Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/2KK5RhwPqp — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 13, 2020

Estendida

Com a radiação solar cada vez mais forte nos primeiros meses do ano, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) resolveu estender a campanha Dezembro Laranja, agora chamada de Verão Laranja, por toda a estação, que é a mais quente do ano no Brasil. Segundo o dermatologista Elimar Gomes, coordenador da campanha contra câncer de pele da SBD, o ideal, porém, é a população proteger-se dos raios ultravioletas durante o ano inteiro.

“O Brasil é um país tropical e tem níveis de radiação altos mesmo no inverno. A campanha é lançada em dezembro, primeiro mês do verão, mantém sua mensagem ativa e daí segue para a frente com o mote Verão Laranja, mas o ideal é que as pessoas se protejam o ano inteiro”, disse o dermatologista à Agência Brasil.

A primeira recomendação do médico é reduzir a exposição desprotegida ou exagerada ao sol, evitando o horário de maior pico do sol que, sem o horário de verão, vai das 9h às 15h. O filtro solar deve ter fator de proteção superior a 30. Para as pessoas de pele mais clara, o ideal é usar protetor com fator 50 ou 70, além de óculos e chapéu. “E ficar na sombra sempre que possível.”

Na praia, Elimar Gomes recomenda o uso do guarda-sol de lona, que protege muito mais que o de plástico. O dermatologista alerta que, como a areia também reflete a radiação, o filtro solar deve ser usado também sob o guarda-sol – estudos comprovam que, mesmo embaixo do guarda-sol, a pele fica vermelha por causa da reflexão.

Veja as recomendações para moradores de BH até a manhã desta terça-feira :

Evite trafegar em áreas de inundação ou ruas sujeitas a alagamentos;

Se você for surpreendido dentro do carro por uma inundação, abra os vidros, suba para o teto pela janela, peça socorro e, se possível, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros, no telefone 193;

Se você mora ou trabalha em áreas sujeitas a inundações, coloque seus móveis e estoques em locais altos;

Não utilize alimentos ou águas atingidos pela inundação;

Não fique ou deixe crianças na enxurrada;

Mantenha equipamentos elétricos distantes da água e não use-os caso eles tenham tido contato com a água;

Não se abrigue ou estacione carros debaixo das árvores;

Jamais se aproxime de cabos arrebentados, ao ver um, acione a Cemig pelo telefone 116;

Ao notar fendas em terrenos, rachaduras em paredes, cascas ou surgimentos de minas d'água, ligue para a Defesa Civil no 116;

Retire os aparelhos da tomada durante as tempestades com raios;

Dirija em velocidade reduzida e com cuidado

