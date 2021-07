A previsão de que a madrugada de domingo fosse de temperaturas abaixo dos 10° C em Belo Horizonte não se confirmou. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima registrada na capital mineira chegou aos 14°C na região Centro-sul. A máxima para este domingo prevista para Belo Horizonte deve chegar a 22,1°C na Pampulha.

Para o início da semana, a previsão é a de que as temperaturas sigam em elevação, principalmente ao longo do dia em BH e região metropolitana. No entanto, as madrugadas ainda devem permanecer frias.

Nesta segunda (26), segundo o Inmet, a mínima em BH será de 11°C e a máxima deve alcançar 25°C. A umidade relativa do ar permanece baixa e chega a 30%.

Na terça, as temperaturas seguem subindo e a mínima prevista é de 13° C, enquanto a máxima vai a 28°C. Na quarta, a mínima sobe um pouco mais e chega a 14°C e a máxima continua em alta, chegando a 28°C.

A preocupação é com a umidade relativa do ar, que deve baixar ainda mais e deve alcançar 25%, nível considerado de atenção.