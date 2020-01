A chuva constante que castiga Belo Horizonte desde a madrugada de quinta-feira (23) e já provocou diversos estragos e mortes ganhou ainda mais força e atingiu a capital na noite desta sexta-feira (24) em nível de tempestade severa. Diversas vias por toda a cidade estão alagadas, córregos transbordaram, e um novo balanço pode resultar em mais tragédias, já que há relatos também de mais desabamentos. E a previsão é que até às 8h deste sábado ainda chova mais 100 mm, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Por volta das 21h, seis pontos da cidade estavam com o trânsito bloqueado por causa de alagamentos. Equipes da Defesa Civil municipal e da BHTrans estão orientando os motoristas, informaram a assessorias de imprensa desses órgãos.



Veja quais pontos estavam com trânsito fechado às 21h:

- rua Ituiutaba com avenida do Contorno

- avenida Amazonas com avenida do Contorno, devido a alagamento da avenida Francisco Sá

- avenida do Contorno com rua Joaquim Murtinho

- avenida do Contorno e avenida Prudente de Morais.

- rua Joaquim Murtinho na esquina avenida Prudente Morais

- avenida Bernardo Vasconcelos no trecho entre a avenida Cristiano Machado e avenida Clara Nunes

Em Betim, a BR-381 foi interditada por causa de um deslizamento de terra no KM 483, na descida para a Petrobras. A pista está totalmente fechada no sentido São Paulo e há um congestionado de cerca de 5 quilômetros nos dois sentidos. A Polícia Rodoviária Federal está no local para organizar o fluxo de veículos.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste, no bairro Vera Cruz, foi tomada pelas águas do rio Arrudas, que invadiu a avenida dos Andradas. Por isso, funcionários do local tiveram que retirar pacientes às pressas e levá-los para o segundo andar do prédio.

Na avenida Bernardo Vasconcelos, o córrego Cachoeirinha, que já estava com volume alto de água durante todo o dia, não suportou o volume de chuvas e transbordou. Nas redes Sociais, moradores da região faziam relatos assustados com a força da água.

Nos bairros São Joaquim e Coração Eucarístico, várias ruas ficaram tomadas de água por inundações. Na avenida Mem de Sá, no bairro Santa Efigênia, carros foram levados pela enxurrada e a Defesa Civil orienta evitar circular pela região.

No Buritis, os bueiros da avenida Engenheiro Carlos Goulart não suportaram a quantidade de água e a avenida foi tomada por uma enxurrada. Até às 21h, não havia casos de pessoas desaparecidas ou feridas.

Nesse exato momento aqui no mc Donald do buritis !! #ChuvasEmBH pic.twitter.com/WOpayGow7T — Arthur Rocha (@arthurrocha352) January 25, 2020

Veja o mapa de intensidade de chuva nas regionais da cidade, conforme a Defesa Civil de BH Veja o mapa de intensidade de chuva nas regionais da cidade, conforme a Defesa Civil de BH

Aguarde mais informações