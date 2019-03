O rompimento de um fio de energia na rua Campo Belo, após um forte temporal na tarde desta segunda-feira (18), no bairro São Pedro, região Centro-Sul de Belo Horizonte, pode ter sido o responsável por deixar o trânsito caótico e vários locais sem eletricidade nos arredores do bairro.

Segundo a BHTrans, foram registradas ocorrências de semáforos sem funcionar por falta de energia elétricana região da Savassi. Em seu Twitter, a altarquia apontou o trânsito lento na rua Rio Grande do Norte, o que refletiu nas avenidas Afonso Pena e Brasil. O semáforo responsável pela confusão, segundo a BHTrans, seria o que fica na Rio Grande no Norte entre a avenida Afonso Pena e a rua Gonçalves Dias.



Houve registro também de semáforos desligados nas avenidas Uruguai e Nossa Senhora do Carmo, provocando uma grande confusão no trânsito no cruzamentos entre as vias, inclusive com registro de acidente entre dois veículos.

16h33 RUA RIO GRANDE DO NORTE | Trânsito está lento, refletindo nas avenidas Afonso Pena e Brasil. — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) 18 de março de 2019

De acordo com a Cemig, existe a possibilidade de o rompimento do fio ter sido causado pela chuva ou por um raio que o teria atingido. A companhia informou que, por volta das 17h, 80% do sistema já havia sido restabelecido e a previsão para a recuperação total da energia era de cerca de duas horas.

A Defesa Civil de Belo Horizonte e o Corpo de Bombeiros, no entanto, não registraram ocorrências relacionadas ao temporal que atingiu a cidade nesta segunda-feira.