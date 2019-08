Irmão de um policial civil aposentado e tio de um investigador da corporação, o microempresário Rogério Francisco Viana, de 51 anos, foi executado a tiros na manhã desta quinta-feira (29) no bairro Vista Alegre, região Oeste de Belo Horizonte. A vítima estava em um carro de luxo, uma caminhonete Hilux, que foi atingida por cerca de 30 disparos, informaram testemunhas.

Segundo os militares que atenderam a ocorrência, o crime aconteceu antes das 7h. Moradores ouvidos pelos policiais contaram que os homens que executaram Viana cercaram o carro da vítima na rua Modestina de Souza, onde ele foi assassinado.

No veículo, peritos encontraram uma corrente de ouro, dinheiro e o celular do empresário, o que, para a Polícia Civil, afasta a hipótese de roubo ou latrocínio.

Nesta manhã, as ruas dos bairros Vista Alegre e Cabana do Pai Tomás, que são vizinhos, ficaram tomadas de viaturas da Polícia Civil e de moradores. Viana era dono de um ferro-velho às margens da Tereza Cristina e já participou de um time de futebol amador da região.

Investigações

A ocorrência do assassinato ainda está sendo encerrada na Delegacia de Plantão da Polícia Civil do Barreiro. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando o caso.

A delegada Bianca Mondaini, que está a frente das apurações, afirmou que, pelas evidências encontradas até agora, trata-se de um crime premeditado, que envolveu a participação de um grupo.

“Ficou claro para a gente que trata-se de uma execução com a participação de, no mínimo, quatro pessoas. Ainda é cedo para tirar conclusões das poucas informações que foram colhidas. Mas possivelmente, dois carros envolvidos e duas armas diferentes foram usadas no crime”, afirmou a investigadora.

Segundo a delegada, o carro foi atingido na parte da frente e os disparos foram efetuados todos em direção ao banco do motorista, onde Viana estava. Ele perdeu o controle do veículo e o carro ficou em cima do passeio após a execução.

O corpo do microempresário foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da capital para perícia. Ainda não há informações sobre velório e enterro.

Leia Mais:

Jovem é esfaqueado após reagir a assalto na Savassi

Megaoperação da PM combate homicídios e tráfico de drogas no Aglomerado da Serra

Fumante ignora riscos do cigarro eletrônico