Um caminhão carregado de materiais de construção tombou na BR-381, na altura de Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte, no começo desta quarta-feira (27), deixando a pista completamente interditada.

O acidente ocorreu na subida da Serra de Igarapé, no km 526,9, no sentido BH, por volta das 5h40. A carga se espalhou completamente na via. Felizmente, ninguém se feriu.

A operação de destombamento do veículo e limpeza da via causou uma fila de veículos com 7 km de extensão, que chegava até Itatiaiuçu, ainda na Grande BH.

Segundo a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a via, a pista foi liberada por volta das 8h40.

