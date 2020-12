Natal é tempo de solidariedade. E neste ano, devido à pandemia do novo coronavírus, a corrente do bem faz toda a diferença na vida de muitas pessoas. Assim, o Hoje em Dia listou dez instituições filantrôpicas de Belo Horizonte e região metropolitana que precisam de cestas básicas, roupas, brinquedos e recursos financeiros. E o mais importante: ainda dá tempo de contribuir.

1- CASA DE APOIO A CRIANÇAS COM CÂNCER (CAPEC)

Sobre a Instituição:

A CAPEC é uma organização sem fins lucrativos que há 14 anos, auxilia pessoas em vulnerabilidade social portadoras de câncer. São oferecidas cestas básicas, leite, suplementos alimentares, fraldas geriátricas, curativos, vale transporte e medicamentos.

Crianças assistidas pela CAPEC

O que doar:

O espaço recolhe alimentos, fraldas, roupas, sapatos e brinquedos (novos e usados em bom estado de conservação).

Como doar:

A casa recebe doações através da Cemig, cartão de crédito, transferência bancária, PIX, ou pelo site. Banco Itáu: Ag: 7176 C/C: 12152-8 / PIX: 08.725.760/0001-78 ou pix@capec.org.br / Banco Caixa: Ag: 2983 C/C: 422-2 Op: 003 - CNPJ: 08.725.760/0001-78

Contato:

Telefone: (31) 3459-3000 / Instagram: @ongcapec / Facebook: @ong.capec / Twiter: @ong_capec / Youtube: Ong Capec / Site: www.capec.ong

2- CRECHE VILA SUMARÉ

Sobre a Instituição:

A creche comunitária atende a 169 crianças da Vila Sumaré, em Belo Horizonte, por tempo integral, oferecendo quatro refeições por dia. Na institução, são realizadas atividades lúdicas e pedagógicas. Um dos focos do projeto é o incentivo à leitura.

Crianças na Creche Sumaré

O que doar:

A creche recebe doações pela conta corrente da instituição.

Como doar:

Banco Bradesco: Ag: 2404 - Conta 3697-8

Contato:

(31) 3428-2844 / (31) 3428-2844/ (31) 993813272

3- FUNDAÇÃO SARA

Sobre a Instituição:

Presta assistência social a crianças e adolescentes com câncer. O trabalho feito há 22 anos já beneficiou mais de 1.200 crianças e adolecentes de até 18 anos.

Além de hospedagem e alimentação, a instituição presta auxílio no transporte para hospitais e laboratórios, atendimentos por profissionais do serviço social, psicologia, pedagogia e nutrição. Além de atividades de lazer, fornece também medicamentos, cateteres e realização de exames.

Crianças da Fundação Sara

O que doar:

Recebe doações de roupas, sapatos e brinquedos que são vendidos em um bazar. Outra maneira de colaborar é por meio do trabalho voluntário, se associando à instituição.

Como doar:

Os interessados podem fazer a doação pelo site ou por transferência bancária

Contato:

Site: www.fundacaosara.org.br/ajud / Instagram: @fundacaosaraalbuquerque / Facebook: Fundação Sara Albuquerque.

4- BASTADOTAR

Sobre a Instituição:

A Bastadotar é uma associação sem fins lucrativos, nascida na UFMG, em 2012, para combater os maus-tratos a gatos que viviam no campus Pampulha. Porém, a ação se expandiu.

Está sediada em Belo Horizonte e, além de cuidar de 80 gatos, inclusive os que vivem na universidade, hoje acolhe 35 cães e uma égua. Não conta com patrocínio público ou privado e sobrevive das contribuições dos membros e padrinhos, além de rifas, bazares e venda de produtos.

Alguns animais da Instituição

O que doar:

Ração de qualidade para alimentar os gatos e cães e dinheiro para cobrir os custos veterinários (consultas, medicamentos, testes, vacinas e exames). A instituição precisa de voluntários.

Como doar:

Banco do Brasil - Agência: 3610-2 CC: 59006-1 - CNPJ 18.726.647/0001-60 / PIX: 18.726.647/0001-60 ou PicPay @mailce.mendes

Contato:

Facebook.com/bast.adotar / Instagram.com/bast.adotar

5- LAR TERESA DE JESUS

Sobre a Instituição

O Lar Teresa de Jesus é uma instituição filantrópica e sem fins lucrativos que acolhe pacientes - e acompanhantes - com câncer e doenças crônicas. Lá, são oferecidas seis refeições por dia e transporte para hospitais, clínicas e laboratórios, além de acolhimento integral, assistência psicológica e fisioterapia.

Mulheres do Lar Teresa de Jesus

O lar atende mais de 645 municípios do Estado. Em média, são 230 pacientes por mês.

O que doar:

Roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos para os bazares beneficentes, além de copos descartáveis, papel toalha e higiênico.

Como doar:

Contato:

Telefone: (31) 3291-1330- (31) 984706367 / Facebook: @lar.teresadejesus / Instagram @larteresadejesusoficial

6- NOVO CÉU

Sobre a Instituição:

Localizado em Contagem, o Novo Céu é uma organização social sem fins lucrativos fundada em 1991 que cuida de pessoas com paralisia cerebral. Quase 60 crianças, adolescentes e adultos moram na instituição e recebem cuidados 24h por dia de uma equipe multidisciplinar.

O que doar:

Recebe artigos para o bazar beneficente como móveis, eletrodomésticos, brinquedos, utilidades do lar, artigos de decoração, roupas e acessórios. O local também precisa de alimentos, Nutrem Júnior, fraldas geriátricas tamanho M e G e sabão em pó.

Como doar:

Para doações financeiras, acessar o site www.novoceu.org.br

Até o dia 31/12, também é possível contribuir destinando parte do imposto de renda. Pessoas físicas que declaram no modo completo podem destinar até 6% do imposto devido e empresas, 1% do lucro.

Contato:

Instagram: @novo_ceu / Telefone: 31 3368-6860

7- SERVIÇO JESUÍTA A MIGRANTES E REFUGIADOS (SJMR)

Sobre a Instituição:

Têm beneficiado milhares de pessoas com a prestação de serviços gratuitos. A instituição acolhe migrantes e refugiados.

Acolhidos do SJMR

O que doar:

Para ajudar as famílias migrantes que recomeçam a vida em Minas Gerais, o SJMR BH faz campanha para a arrecadação ventiladores, cama e roupa de cama, toalhas, colchões novos ou em bom estado (casal e solteiro), liquidificadores, talhares e botijão de gás.

Entre as famílias existem 4 gestantes que precisam de enxoval completo: carrinho, banheira, fraldas, mamadeiras, berço, e outros itens para bebês.

Como doar:

Qualquer doação pode ser entregue até 4 de janeiro na Vila Alberto Hurtado (das 9h às 16h no endereço rua Edna Brandão, 318, Santa Amélia, BH)

Para doações em dinheiro: Banco Santander - Agência: 3473, conta: 130047860 - CNPJ: 92.959.006/0052-59



Para transferência bancária: ASAV - Serviço Jesuita a Migrantes e Refugiados BH - Banco Santander Agência: 3473 Conta: 130047860 - CNPJ: 92.959.006/0052-59

Contato:

(31) 99210-3434 ou pelo site

8- INSTITUTO ESPERANÇA

Sobre a instituição:

Fundada em 2012, o Instituto Esperança é uma casa de acolhimento para mulheres idosas em vulnerabilidade social. Atualmente, a instituição atende a 22 pessoas. Fica em Santa Luzia, na região metropolitana.

O que doar:

O instituto recebe doações diversas de itens em bom estado de conservação como roupas, calçados, móveis, brinquedos e utensílios domésticos. Todos os itens são destinados para a Loja da Esperança do Instituto. A renda é convertida no cuidado das idosas.

Bazar do Instituto Esperança

Como doar:

PIX 17466 642 0001 83 / Instituto Esperança / Caixa Econômica Ag 0815 Op 003 Conta 2040-6 CNPJ 17 466 642 0001 83

Contato:

Instagram @esperancainstituto / Facebook Instituto Esperança / (31) 3100-4827



9- CRECHE SANTA LUZIA

Sobre a instituição:

Localizada na rua Ozanam, 308, no bairro Ipiranga da capital, a Creche Santa Luzia atende a 84 crianças, de 1 a 3 anos, em horário integral.

Crianças da Creche Santa Luzia

O que doar:

Os interessados podem ajudar com brinquedos para as crianças ou doação financeira.

Como doar:

Creche Santa Luzia - CNPJ: 23 374 283 /0001-37 / Banco: CEF Agência: 0092 Conta corrente: 0050800-2 OP: 003

Contato:

Telefones: (31)3426-1352 / (31)98255-7889 / E-mail: contato@crechesantaluzia.com.br

10- AMR - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE REABILITAÇÃO

A AMR é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que há́ 56 anos reabilita crianças e adolescentes com deficiência física. Todo o tratamento é oferecido gratuitamente às famílias, que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Além dos serviços de saúde, que incluem cirurgias custeadas pela AMR, as pessoas recebem apoio do serviço social. Atualmente são cerca de 500 crianças e adolescentes atendidos, de Belo Horizonte e região metropolitana.

Crianças na AMR

O que doar:

A instituição precisa de doações de leite em pó e fralda, além de recursos financeiros.

Como doar:

PIX: 17.221.615/0001-40 / Banco Santander: Agência: 3477 C/c 13001055-6 - Associação Mineira de Reabilitação CNPJ: 17.221615/0001-40.

Também é possível levar a doação até a AMR (rua Professor Otávio Coelho de Magalhães, 111 – Mangabeiras, BH).

Contato:

E-mail: projetos@amr.org.br/ telefone (31) 98835-7984.

