A Guarda Municipal de Nova Lima fechou três festas clandestinas que aconteciam na noite deste sábado. De acordo com a Guarda Municipal, uma das festas que acontecia na região do Alphaville, nas proximidades da Lagoa dos Ingleses, contava com cerca de 500 pessoas que não usavam máscaras no momento do evento.

AS outras duas festas – que tinham 300 e 600 pessoas presentes - eram realizadas no bairro Estâncias Estorial, no limite com Itabirito. Os agentes da Guarda Municipal interromperam as festas após receberem denúncias de moradores. Todos os eventos tinham os ingressos vendidos pelas redes sociais e apenas quem adquiria os ingressos era informado aonde aconteceriam as festas.

Um dos locais aonde uma das festas clandestinas acontecia foi interditado e teve o alvará de funcionamento recolhido. Segundo a assessoria de comunicação de Nova Lima, havia a expectativa de que o evento recebesse até 1.100 pessoas. De acordo com o decreto vigente no município, a realização de eventos está liberada com a presença de até 30 pessoas, respeitando o distanciamento de três metros entre as mesas.