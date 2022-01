O trem de passageiros da Vale, que faz ligação entre Minas Gerais e Vitória, no Espírito Santo, voltou a realizar as viagens diárias nesta segunda-feira (17), mas com restrições.

De acordo com a mineradora, a retomada é considerada parcial em função de uma restrição nos dois sentidos no trecho entre as estações Dois Irmãos, em Barão de Cocais, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e a Central, que fica na capital.

Com isso, a Estação Central continua sem receber passageiros, sendo o ponto em Barão de Cocais o novo "início" ou "fim" da linha.

Ainda segundo a empresa, não há previsão para retomada do funcionamento na Estação Central. O percurso ficará suspenso até uma vistoria completa para avaliar as condições da linha férrea que foi atingida pela chuva. A medida está sendo adotada para a segurança da operação ferroviária.

Passageiros que possuem viagem nesse trajeto para os próximos dias têm a opção de pedir reembolso ou remarcação sem custo adicional em até 30 dias. A venda de passagens para esse trecho está suspensa.

Mais informações podem ser obtidas por meio do Alô Ferrovias 08002857000 ou WhatsApp 27 9 9503-5918.

