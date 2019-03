Os passageiros de um trem do metrô de Belo Horizonte foram obrigados a desembarcar na Estação Gameleira na manhã desta sexta-feira (8) após o veículo apresentar problemas. No Twitter, um usuário relatou o recolhimento do trem e postou uma foto dos passageiros aguardando a próxima viagem.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o trem apresentou uma falha de tração entre as estações Vila Oeste e Gameleira por volta das 8h10 e teve que ser recolhido ao pátio de manutenção. Os passageiros precisaram descer e esperar pela próxima viagem.

Apesar do problema, a CBTU informou que a situação já foi normalizada e todas as estações do metrô de BH estão abertas, com os trens cumprindo a grade habitual de intervalos entre as viagens.