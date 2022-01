O Governo de Minas decidiu suspender provisioriamente as atividades da Unidade de Atendimento Integrado (UAI) da Praça Sete, no Hipercentro de Belo Horizonte, a partir desta segunda-feira (24).

Segundo o governo, a medida é preventiva diante do aumento de casos de Covid-19. A unidade passará por um processo de desinfecção e a previsão de reabertura é 1º de fevereiro.

Quem tiver horário agendado receberá um alerta. As carteiras de identidade e de habilitação que já estão prontas e que estavam agendadas para serem retiradas, poderão ser solicitadas pelo titular, mediante justificativa, pelo e-mail uai.entregaemergencial@gmail.com.

Os documentos serão entregues na terça-feira (25) e na quarta-feira (26), apenas para as solicitações que tiverem urgência comprovada, alerta o governo.

Os moradores que necessitarem dos serviços do UAI poderão comparecer às unidades Barreiro e Venda Nova, que continuarão funcionando normalmente. Todos os serviços são realizados apenas com agendamento prévio, feito pelo Portal MG e pelo aplicativo MG App Cidadão.

Os atendimentos de saúde e previdenciário do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) no UAI Praça Sete também sofreram mudança. Os benefícios previdenciários podem ser solicitados da seguinte forma:

Pensão por Morte: os requerentes devem enviar os documentos disponíveis no site do Ipsemg para o e-mail deas.atendimento@ipsemg.mg.gov.br

Seguro e pecúlio: para solicitar basta enviar os documentos disponíveis no site do Ipsemg, via Correios, para o seguinte endereço:

Ipsemg – Coordenação de Relacionamento Previdenciário

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Rodovia Papa João Paulo II, 4001

Edifício Gerais – 3° Andar

Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG

Cep: 31630-901

Atendimentos da assistência à saúde e serviços de cadastro foram direcionados para o setor de Cadastro do Centro de Especialidade Médica (CEM), no segundo andar, na Rua Domingos Vieira, 488, Santa Efigênia. O cadastro também pode ser feito por Peticionamento Externo via Sistema Eletrônico de Informação (SEI) ou pelos Correios, enviando toda documentação para o endereço:

Ipsemg – Coordenação de Cadastro

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Rodovia Papa João Paulo II, 4001

Edifício Gerais – 4° Andar

Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG

CEP 31630-901

Serviços de auxílios financeiros, funeral, natalidade e reembolso médico, o atendimento será na Central de Relacionamento com o Beneficiário (CRB) no Centro de Especialidades Médicas (CEM), na Rua Domingos Vieira, 488, Santa Efigênia. Caso prefira, os serviços também podem ser solicitados pelos Correios, para o seguinte endereço:

Ipsemg – Gerência de Assistência à Saúde

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Rodovia Papa João Paulo II, 4001

Edifício Gerais – 3° Andar

Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG

CEP 31630-901

(*) Com Agência Minas

