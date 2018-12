A partir desta quarta-feira (26), cidadãos mineiros que precisarem dos serviços da Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça Sete, em Belo Horizonte, devem ficar atentos. A unidade vai funcionar até o dia 31 de dezembro somente para quem já tiver horário marcado para emitir passaporte.

Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), a unidade passará por ajustes no funcionamento administrativo e operacional. Para todos os outros serviços, a orientação é buscar outras três unidades da capital: Barro Preto, Venda Nova e Barreiro. As unidades da Região Metropolitana e do interior do Estado também estão funcionando normalmente.

Minas Gerais tem, hoje, 31 UAIs espalhadas pelos 17 Territórios de Desenvolvimento de Minas Gerais. Nas unidades é possível acessar uma variedade de serviços como Carteira de Identidade, Carteira Profissional, Seguro-desemprego, Intermediação de mão-de-obra, serviços do Detran para habilitação e veículos, dentre outros.