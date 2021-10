A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) lançaram uma pesquisa para identificar e medir os impactos socioeconômicos da pandemia sobre o setor cultural da capital mineira.

Organizada em três etapas, a pesquisa pretende traçar um perfil socioeconômico dos pesquisados a partir de dados que vão desde o tempo de experiência nas atividades culturais, o número de pessoas envolvidas na atividade antes e após o início da pandemia da Covid-19, acesso a leis de incentivo ou outras formas de financiamento e captação ao longo dos anos. O questionário está disponibilizado de forma on-line e pode ser respondido até 8 de outubro.

Comportamento

De acordo com Ana Flávia Machado, professora de economia da UFMG e coordenadora do grupo que vai comandar o estudo, a pesquisa também vai observar outros indicadores que evidenciam o comportamento do setor durante a paralisação das atividades presenciais, incluindo a migração para o ambiente virtual, a participação em festivais e premiações, entre outras alternativas e estratégias criadas pelos agentes de cultura no período”.

O diagnóstico oriundo dessa análise subsidiará as discussões na Conferência Municipal de Cultura, mas, sobretudo, apontar possíveis caminhos da política pública no campo que venham mitigar os efeitos da pandemia e fortalecer o potencial da cena artístico-cultural na cidade”, afirma.

