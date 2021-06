A UFMG divulgou a retomada do concurso público destinado ao preenchimento de vagas para professores adjuntos no Instituto de Ciências Agrárias (ICA), em Montes Claros, no Norte de Minas.

As vagas são para as áreas de Química, Desenho Mecânico, Resistência de Materiais e Projetos de Máquinas Agrícolas. O período de realização do concurso será de até 90 dias a partir da publicação do referido edital de retomada.

Campus da UFMG em Montes Claros

De acordo com o documento divulgado por meio do Diário Oficial da União desta sexta-feira (4), os candidatos serão convocados para realização das provas com antecedência mínima de 15 dias, via e-mail e por meio de edital a ser publicado no site. As avaliações serão realizadas até 23 de agosto na modalidade presencial, seguindo protocolos de segurança contra a Covid-19.

Contratados, os professores exercerão a carga horária de 40 horas semanais, em tempo integral, com dedicação exclusiva. Mais informações podem ser encontradas na aba “concursos” do site institucional.

(*) Especial para o Hoje em Dia

