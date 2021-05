A luta contra a Covid-19 tem mobilizado cientistas de várias frentes de pesquisa para encontrar soluções e novas tecnologias. Uma das ações é o projeto de vigilância epidemiológica, que mapeou a incidência do novo coronavírus nos esgotos de Belo Horizonte e Contagem durante um ano. Uma busca por novas formas de combater o vírus resultou no desenvolvimento de uma fita adesiva capaz de proteger superfícies contra o Sars-CoV-2 por até 28 dias. Ambos os progressos serão tema do “UFMG Talks” desta quinta-feira (27), às 19h.

O evento receberá os professores Carlos Chernicharo, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, e Ruben Sinisterra, do Departamento de Química, para uma conversa sobre o monitoramento ambiental da Covid-19 e o desenvolvimento de tecnologias para o enfrentamento da pandemia.

'UFMG Talks' acontecerá nesta quarta-feira (27)

O encontro será transmitido ao vivo no canal da TV UFMG no YouTube e no perfil da UFMG no Facebook. Após a apresentação, os convidados responderão as perguntas enviadas pelo público.

(*) Especial para o Hoje em Dia

Leia mais:

Kalil classifica corte de verbas federais à UFMG como 'crime'; redução prevista supera 26%

Kalil assina repasse de 30 milhões para pesquisa da vacina contra Covid produzida pela UFMG

Minas registra mais duas mortes por dengue; outros sete óbitos são investigados